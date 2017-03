A Puskás emléke is áldozatul eshet

Máris puhul a lex Heineken. A holland sörgyár megregulázásának Puskás Ferenc emléke is áldozatául eshet. Az előterjesztők tagadják, hogy visszavonják majd a törvényjavaslatot, a meghátrálásnak ugyanakkor már vannak jelei.

Puskás Ferenc mezének másolata az önkényuralmi jelkép nélkül nem lenne hiteles. A Rákosi-korszakban, amikor az Aranycsapat végigverte a világot, ilyen volt Magyarország címere. A legismertebb magyar meze a legismertebb holland sörrel együtt repülhet a hazai piacról. A lex Heineken néven elhíresült törvényjavaslat a jelenlegi formájában minden olyan áru értékesítését megtiltatná Magyarországon, amelyen önkényuralmi jelkép van.

hirdetés

„Ez egy összetett kérdés, ezért kell ezekkel részletesen átvizsgálni. Ez egy elég alapos és hosszadalmas munka lesz, és annak kapcsán szeretnénk ezeket a problémákat kiküszöbölni. Nyilván a Puskás-mezt régi magyar címerrel lehet árulni, de abban egyébként önkényuralmai jelképek szerepelnek” – fogalmazott Kósa Lajos.





Semjén: Frászt! Lázár János és Semjén Zsolt is határozottan cáfolta azt a lapértesülést, hogy a kormánypártok kitáncolnak az önkényuralmi jelképek kereskedelmi célú hasznosításának tilalmáról szóló törvényjavaslatból. >>>



A jogszabálytervezetben van kiskapu, mondja Simon Tibor ügyvéd. „A törvénytervezet egyik érdekessége, hogy kifejezetten azt mondja ki, hogy a kormány egyedi határozattal, hogyha valaki bizonyos méltánylást érdemlő magánérdekekre hivatkozással és azt bizonyítandó módon fordul a kormányhoz, akkor felmentést adhat akár a bűncselekmény alól is. Ami azért fölveti ennek a törvényjavaslatnak az alkotmányellenességét is, tehát azért könnyű belátni, hogy el kell dönteni hogy egy adott cselekmény bűncselekmény vagy nem bűncselekmény, és amennyiben bűncselekményként definiálja mondjuk a Btk., akkor az egy elég erős jogállami elvekbe ütköző módon veti fel azt, hogy a kormány egyedi határozattal miért is adhatna egy bűncselekmény alól felmentést bárkinek is” – emelte ki.

hirdetés

A lex Heineken előterjesztői le is ültetnék az önkényuralmi jelképpel ellátott áruk gyártóit és forgalmazóit.