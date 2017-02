Bush bevédte a sajtót

A hatalom függőséget okozhat és káros is lehet - így üzent utódjának a szintén republikánus George W. Bush.

A volt amerikai elnök az NBC-nek azt mondta: ezért is fontos, hogy a média elszámoltathassa azokat, akik visszaélnek a hatalmukkal Amerikában, vagy bárhol máshol.

hirdetés

A jelenlegi amerikai elnök, hivatalba lépése után azzal vádolta meg a washingtoni, a New York-i és Los Angeles-i sajtót, hogy hamis híreket terjeszt. Trump szombaton már azt közölte, hogy idén nem is vesz részt a fehér házi tudósítók szokásos évi gálaestjén, egy nappal korábban pedig több tudósítót is kitiltottak a Fehér Ház szóvivőjének háttérbeszélgetéséről.

hirdetés