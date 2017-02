Magyar szokás Trump Fehér Házában

Nem engedték be több médium munkatársát a Fehér Ház pénteki sajtótájékoztatójára.

A korlátozás a többi között a CNN hírtelevíziót, a The New York Times, a The Los Angeles Times, a Politico és a BuzzFeed nevű lapokat érintette. Az AP hírügynökség és a Time magazin a kollégák iránti szolidaritásból bojkottálta az eseményt.

hirdetés

A Fehér Ház egyelőre nem adott ki hivatalos indoklást a döntésről, de korábban Donald Trump elnök az amerikai nép ellenségének nevezett több kitiltott médiumot, amelyek szerinte álhíreket terjesztenek.