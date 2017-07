Német cég kínál munkahelyeket Magyarországon

Bővíti gyártóüzemét a Hübner-H Gumi- és Műanyagipari Kft., 125 új munkahelyet hoznak létre Nyíregyházán.

Brexit

Nem vállalhatnának szabadon munkát Nagy-Britanniában azok az uniós állampolgárok, akik a brit uniós tagság vége, 2019 márciusa után érkeznek a szigetországba. Brandon Lewis, a brit belügyminisztérium bevándorlásügyi államtitkára úgy fogalmazott: az EU-tagság várható megszűnésével véget ér a munkavállalók szabad beáramlása is az uniós tagállamokból. Ekkor ugyanis már hatályban lesz az új brit bevándorlási szabályozás. Erről a brit kormány még az idén közzétesz egy úgynevezett fehér könyvet. Amber Rudd belügyminiszter ugyanakkor azt közölte, hogy az EU-tagság megszűnése után is várják a legtehetségesebb külföldieket.

Munkahely

3,4 milliárd forintból hoz létre 125 új munkahelyet Nyíregyházán egy német járműipari cég. A Hübner-H Gumi- és Műanyagipari Kft. gyártóüzemét bővíti, amelybe világszintű technológiával rendelkező gépek kerülnek. A cég termékeinek 99%-át exportálják. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a fejlesztést a kormány 844 millió forinttal támogatta.

„Azért is biztosítjuk ezt a támogatást, mert a vállalt új technológiájú gépsorokat szerez be, és új gyártócsarnokot is épít, amelynek nyomán nemcsak munkahelyeket teremt, nemcsak új technológiát hoz be, hanem a magyar exportteljesítményt is dinamikusan növelni fogja. Jelenleg ugyanis a nyíregyházi gyárban előállított termékek 99%-át exportálják” – közölte a miniszter.

Lakáshitelek

Elindultak az egyeztetések az airbnb-zés újraszabályozásáról a Magyar Turisztikai Ügynökségnél – írja a Világgazdaság. A szállodaszövetség ehhez egy javaslatcsomagot állított össze, amely egyebek közt a kereskedelmi szálláshelyekkel azonos adózást vezetne be a lakáshoteleknél, korlátozná a kiadható napok számát, és minimális egészségügyi, biztonsági követelményeket is előírna. Kötelezővé tennék a vendégek schengeni szabályok szerinti bejelentését és a bevételekről adott adatszolgáltatást is. Flesch Tamás, a szállodaszövetség alelnöke emlékeztetett: míg a 20 ezer 3-5 csillagos fővárosi szálloda forgalmi adatairól pontos adatok vannak, addig a nyolcezer airbnb-s lakásról nagyon keveset tudni, miközben azok egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a forgalomból.

BUX

Pluszban zárt a BUX. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe 263 pontos emelkedéssel, 35 828 ponton fejezte be a kereskedést csütörtökön.

Deviza

Enyhén erősödött a forint. A nemzetközi pénzpiacon csütörtök délután egy euróval a 305-ös szint alatt is kereskedtek, egy amerikai dollár 261, míg egy svájci frank 271 forintba került.