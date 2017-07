Új esélyt kaphat az Airbnb

Elindultak az egyeztetések az airbnb-zés újraszabályozásáról a Magyar Turisztikai Ügynökségnél – erről a Világgazdaság írt.

A szállodaszövetség összeállított egy javaslatcsomagot, amely egyebek közt a kereskedelmi szálláshelyekkel azonos adózást vezetne be a lakáshoteleknél, korlátozná a kiadható napok számát, és minimális egészségügyi, biztonsági követelményeket is előírna. Kötelezővé tennék a vendégek schengeni szabályok szerinti bejelentését és a bevételekről adott adatszolgáltatást is.

Flesch Tamás, a szállodaszövetség alelnöke emlékeztetett: míg a húszezer három-öt csillagos fővárosi szálloda forgalmi adatairól pontos adatok vannak, addig a nyolcezer airbnb-s lakásról nagyon keveset tudni, miközben egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a forgalomból.