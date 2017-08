Vona: Orbán Viktor fél tőlem

A Jobbik elnöke feljelentést tehet a fideszes telefonkampány miatt – erről Egyenesen című műsorunkban beszélt Vona Gábor.

„Van abban valamiféle báj, hogy pont az a Habony Árpád vezeti ezt az ellenem irányuló, egyébként közpénzekből, a magyar adófizetők pénzéből folyó hazug lejárató kampányt, aki az egyik újság cikke szerint nem is olyan régen bíróság elé kellett hogy álljon, mert egy idős házaspárt inzultált” – jelentette ki Vona Gábor. Szerinte a fideszes kampányhívások egy újabb lejárató kampány részei.

hirdetés

„Nagyon egyszerű és nagyon világos mindaz, ami zajlik. A Fidesz fél a kormányváltó erőtől, fél a Jobbiktól, Orbán Viktor fél tőlem. Megpróbál bennünket mindenféle módon ellehetetleníteni még az igazi kampány kezdete előtt. Másrészről pedig megpróbálja elterelni a figyelmet a béruniós kezdeményezésünkről” – jelentette ki az ellenzéki párt vezetője.

Vona úgy véli, kiforgatták a szavait, a nagyobbik kormánypárt pedig pontosan azt teszi, amiről ő beszélt: felhasználja és hergeli a nyugdíjas szavazókat.

„Ha a béruniós óriásplakátról beszélne, akkor is óhatatlanul a bérunióról kellene beszélni, és a Fidesz, mint ördög a tömjénfüsttől, retteg ettől a témától. Nemcsak azért, mert ez a Jobbik által felvetett téma, hanem azért, mert az ő gazdaságpolitikája az olcsó munkaerőre épül. Sokkal könnyebb egy ilyen hazugságkampányt indítani, az én Facebook-bejegyzésemet kiforgatni – amely egyébként miről szól? Arról, hogy nyugdíjas embereket a politika és ezen belül a kormánypárt, a Fidesz hergel. És most pedig mit csinál a Fidesz? Telefon hergeli a nyugdíjasokat. Tehát lényegében pontosan aláírja és alátámasztja az én Facebook-bejegyzésemben felvetett félelmet: ahelyett, hogy a nyugdíjas, idős emberek nyugalmát, az életüknek a jobbá, boldogabbá, könnyebbé tételét tűzné ki célként, a Fidesz történelmi traumákra meg hazugságokra alapozva megpróbálja egymás ellen heccelni, hergelni őket. Én emiatt emeltem fel a szavam, és ez után is föl fogom” – mondta a Jobbik elnöke. Hozzátette: a nyugdíjas-társadalom a legszélesebb réteg, és ezt az elmúlt huszonhét évben rendszeresen kihasználták a pártok.

Vona Gábor ismételten vitára hívta Orbán Viktort, ahol egyebek mellett szívesen beszélne a nyugdíjasoknak készült programjukról.

A Jobbik ki fogja vizsgálni a Fidesz telefonos kampányát, Vona pedig feljelentést is fontolgat, hiszen a szöveg olyasmit állít, amit ő nem mondott. A pártelnök szerint ezzel azonban az lenne a baj, hogy megint minden a feljelentésről szólna, nem pedig a nyugdíjasokról vagy a politikai programokról.

A bérunióprogrammal kapcsolatban Vona Gábor azt mondta, az Európai Unió jövője most, ezekben az évekből dől el, ebben a vitában pedig a Jobbik és számos kelet- és közép-európai szervezet azért küzd, hogy ez a célkitűzés megvalósuljon, és alapelvként kezeljék a béruniót. A Jobbik szerint ez egy lehetőség lenne arra, hogy az unió igazságossá és szolidárissá váljon.

Tekintse meg a teljes interjút:

hirdetés