Ezzel a logikával a Belügyminisztérium is bűnrészes „hazaárulásban”

Civilek bíróság nélküli kivégzésére biztatott Mészáros Lőrinc tévéjében Földi László, az állampárti titkosszolgálat volt tisztje, a kormánypárti média kedvenc biztonságpolitikai szakértője. Földi logikájával ugyanakkor a Belügyminisztérium is bűnrészes „hazaárulásban”, Pintér Sándor minisztériuma tavaly milliókért képeztetett állami alkalmazottakat egy Soros-pénzeket is kapott szervezettel.

„Most háború van. Ezek az emberek kollaboránsok, háborús bűnösök, hazaárulók, és így tovább. Ez egy egészen más fogalmi rendszer. Embercsempész a háborúban nem embercsempész, hanem egy olyan, gyakorlatilag szabotőr, akinek nincs jogállása. Magyarul ő szabadon likvidálható. Ugye ezt írja a háborús törvény: kémeket, szabotőröket nem viszünk bíróságra, hanem azonnal kiiktatjuk” – hangzott el a Mészáros Lőrinc-féle Mediaworks tulajdonában álló Echo TV műsorában.

Tolmácsolásért likvidálna

Ezt a biztonságpolitikai szakértőként bemutatott Földi László mondta, aki a Kádár-rendszer alatt a Belügyminisztérium III/I-es csoportfőnökségének hírszerző tisztje és az MSZMP tagja volt, majd a rendszerváltás után a hírszerzés tényleges operatív tevékenységének közvetlen irányítója lett, 2015 óta pedig sűrűn szerepel a kormánypárti médiában, általában a migrációval kapcsolatban nyilatkozik.

A volt pártállami hírszerzőtiszt kijelentése jól rímel Orbán Viktornak az őcsényi eset kapcsán elmondott véleményére. Az önbíráskodásba torkolló tiltakozásról a miniszterelnök úgy nyilatkozott, nagyon helyes, hogy határozottan, hangosan és érthetően fejezték ki a véleményüket” az őcsényiek.

A mostani kirohanása apropója az volt, hogy az Echo TV állítása szerint a „Soroshoz köthető” szervezetek tolmácsként akarják segíteni illegális bevándorlóknak, hogy menedékjogot szerezzenek. Amit a kerítésnél előállítanak egy a határon átjutó csoportot – hallható a riportban –, a jogvédők tolmácsai „azonnal megjelennek”. A narrátor azzal vádolja a menedékkérők mellett dolgozó tolmácsokat, hogy az embercsempészekkel együttműködve az illegális migrációt segítik. Konkrétan két „Soros-szervezetet” nevez meg, akik szerintük „döntő befolyást” szereznek a tolmácsolásban: a Magyar Helsinki Bizottságot és a „milliárdos kedvenc szervezeteként” említett Migration Aidet. Erre licitál rá Földi a hazaárulós, likvidálós megjegyzésekkel.

Szinte semmi sem igaz a riportból

Ebből egyébként lényegében semmi sem igaz: a Migration Aid alapítványa sem közvetve, sem közvetlenül nem kapott támogatást a Nyílt Társadalom Alapítványtól. A Migration Aid emellett nem foglalkozik tolmácsolással vagy tolmácsok képzésével, szervezésével – az állításnak annyi alapja van, hogy a csoport egyik tagja a Belügyminisztériumhoz tartozó Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalnál dolgozik tolmácsként.

Pardavi Márta, a Helsinki Bizottság társelnöke Pardavi Márta, a Helsinki Bizottság társelnöke

Évek óta nincs tolmácsképző programja a Helsinki Bizottságnak sem, és nincsenek is a Helsinki Bizottságnak saját tolmácsai. Ehelyett, ha szükségük van rá, ők is ugyanazokat a magánvállalkozóként dolgozó tolmácsokat kéri fel, akiket időnként a hatóságok is szoktak (mivel Magyarországon igen kevesen vannak az urdu, pastu vagy más egzotikus nyelveken jól beszélő tolmácsok). Szó sincs a valóságban arról, hogy a Helsinki Bizottság vagy a Migration Aid „döntő befolyást” szerezne a hatósági tolmácsolásban.

Az sem igaz, hogy a civil szervezetek tolmácsai hirtelen előbukkannának, amikor illegális határátlépőket állítanak elő: egy rendőrségi eljárás nem úgy működik, hogy egy harmadik személy csak úgy odamehet, és elkezdhet közvetíteni a rendőr és a gyanúsított között. Ehelyett a hatósági tolmácsok úgy kerülnek képbe, hogy a rendőrség vagy a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal felkéri őket. Felmerül, hogy ha menekülteknek tolmácsolni hazaárulás, Földes László vajon a belügyi szerveket is bűnrészesnek tartja-e?

Nem a Helsinki, a Menedék egyesület képez tolmácsokat

Bár az adásból kimaradt, valóban van olyan, a Soros-alapítvány által is finanszírozott civil szervezet, akiknek tényleg komoly befolyásuk van a tolmácsképzésben: a Menedék Migránsokat Segítő Egyesület. Lehetséges, hogy az Echo TV egyszerűen összetévesztette a Menedék Egyesületet a másik két, szintén a menedékkérőket segítő szervezettel.

A Menedék egyesület tolmácsprogramját korábban a Magyar Idők támadta, akik idén is hirdettek programot migrációs szakemberek, köztük tolmácsok és belügyi alkalmazottak továbbképzésére. Csakhogy, ahogy korábban megírtuk, a Menedék egyesület – akiket a fideszes médiában „törvényen kívüli civileknek” is neveztek – legnagyobb szponzora Pintér Sándor Belügyminisztériuma. A Menedék egyesület különféle, például a menekültek integrációját célzó programokra tavaly közel 80 millió forintot (részben állami, részben EU-s forrásból) kapott az államtól.

Nem a civilek, a Belügyminisztérium a felelős

Többek között Pintér minisztériuma fizette a migránsokat segítő egyesület tolmácsképzését is: „A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (MMIA) Belügyminisztérium által társfinanszírozott nemzeti allokációja a Szakszerűség és kompetencia elnevezésű projekt finanszírozásával 8 537 000 Ft-ot fordítottunk az idegenrendészeti eljáráshoz és az idegenrendészeti őrizet végrehajtásához kapcsolódó tevékenységet végző szakemberek (rendőrök, fegyveres biztonsági őrök, egészségügyi személyzet és szociális munkások) képzésére” – olvasható a Menedék közhasznúsági jelentésében.

A migránsoknak való tolmácsolás szervezője tehát alapvetően a Belügyminisztérium. Amennyiben itt hazaárulás, kollaboráció, Soros-szervezetek befolyásszerzése történik, annak az első számú felelőse a belügyminiszter kéne hogy legyen. Ráadásul a Belügyminisztérium 2015-ben a most hazaárulónak bélyegzett Helsinki Bizottságnak is fizetett egy migrációval kapcsolatos feladatért. A szervezet tavalyelőtt 1,58 millió forintot nyert az Európai Integrációs Alap és a Belügyminisztérium közös pályázatán. Ennek eredményeképp terjeszthették a Külföldiek Magyarországon c. tájékoztató füzetet, ami a migráció és bevándorlás témája iránt érdeklődő újságíróknak nyújt segítséget.

„A kiadvány tárgyalja a nemzetközi migrációban rejlő veszélyeket és lehetőségeket, kitér arra, mi indítja útjukra a migránsokat. Tisztázza a migrációval kapcsolatos alapfogalmakat az asszimilációtól a vízumig. Különösen hasznosnak és szórakoztatónak ígérkezik a kisokos utolsó fejezete, amelyik a Magyarországon élő külföldiekkel kapcsolatos tévhiteket veszi sorra, és cáfolja meg adatokkal. Mint például azt, hogy országunkat menekültáradat sújtja, vagy hogy nálunk a legtöbb bevándorló kínai lenne, valamint hogy a külföldiek körében nagyobb arányú volna a bűnözés. Ezek közül egyik állítás sem igaz, és ez mindenki számra világos lesz, aki elolvassa a kiadványt” – olvasható a füzet leírásában.

Jogilag nonszensz

Földes László statáriális kivégzésről, hazaárulásról szóló kijelentése persze (azon túl, hogy felér bűncselekményre való felhívással) jogilag értelmetlen. Magyarország senkivel nem áll háborúban, ráadásul a hadijogban, például a hágai egyezményekben sem áll olyasmi, hogy harcoló katonaként nem védett személyeket hazaárulásért vagy szabotázsért bírósági eljárás nélkül el lehetne elítélni. A bírósági döntés nélküli ítélet-végrehajtást pedig az alaptörvény minden esetben tiltja.

A kijelentés miatt Mészáros tévéje egyébként akár büntetésre is számíthat: augusztusban a Médiatanács 2 x 200 ezer forintra büntette a Karc FM rádiót, mert Bayer Zsolt az egyik műsorban azt mondta a civiltörvény ellen a parlamentben némán tiltakozó aktivistákról: „Ha még egyszer ezek vagy ilyennek megjelennek a parlament épületében, és ott megzavarják a munkát, akkor úgy kell őket kivágni, mint a macskát sz*rni. Ha a taknyukon és a vérükön kell őket kirángatni, akkor a taknyukon és a vérükön. (...) Ha kell, akkor szanaszét kell verni a pofájukat."