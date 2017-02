Tarlós küzdeni fog a budapesti fejlesztésekért

A budapesti fejlesztéseket is érintheti az olimpiai pályázatok visszavonása.

Tarlós István főpolgármester a szerdai döntés után a Hír TV-nek azt mondta, az ellenzék most azokat a fejlesztési elképzeléseket fúrta meg, amelyeket hatalmon még támogatott. „Én továbbra is küzdeni fogok minden budapesti fejlesztésért, és ezt el is mondtam a miniszterelnök úrnak, aki nem mondott ennek ellent. És ha hajlandó valaki megnézni az olimpia kezdeményezésének előzményeit, az azt fogja találni érdekes módon, pedig nem beszéltünk össze, és abban az időben még Demszky Gábor nem beszélte meg velem a dolgait, de szinte ugyanazokat mondta a budapesti fejlesztésekkel és az olimpia rendezésével kapcsolatban 2008-ban, mint amiket én elmondtam ma” – fogalmazott a főpolgármester.

Azt is közölte: a Fővárosi Közgyűlés a jövő héten tárgyal a pályázatról, amelyre lapértesülések szerint eddig valamivel több mint 35 milliárd forint ment el.