Szijjártó: Soros a Fidesz leváltására törekszik

A Soros-szervezetek a Fidesz kormány leváltására törekednek – hangoztatta a magyar külügyminiszter a BBC Hardtalk című műsorában.

Szijjártó Péter a Soros-tervet firtató kérdésre úgy válaszolt, van ilyen terv, és az az interneten is olvasható. A politikus ismét bírálta az Európai Bíróság kvótaperben hozott döntését, amely szerinte politikai volt és ellentétes az uniós tagállamok érdekével.

„Az igazság az, hogy Soros maga és a szervezetein keresztül is olyan civil szervezeteket finanszíroz, amelyek bevándorláspártiak. Ezeknek az a tervük és a szándékuk, hogy minél több illegális migránst hozzanak be Európába. Ez tény. És igen, az is tény, hogy nekünk egy komoly vitánk van vele. És az is tény, hogy ő azt szeretné, hogy a mi kormányunk kikerüljön a hatalomból. Rendben, mi ezt értjük. Van tehát egy vitánk vele, de a vita egy demokratikus jog” – mondta Szijjártó.

A BBC Hardtalk Szijjártó Péterrel készített interjúját szombat reggel 5.30-től és vasárnap délután 12.30-tól láthatják teljes terjedelmében itt, a Hír TV-n.

