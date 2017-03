Potom 3,8 milliárdból meglesz a nyitó- és záróünnepség

3,8 milliárd adóforintért gyönyörködhetünk majd a nyári budapesti vizes vb nyitó- és záróünnepségében, amelyet a Várkert Bazár előtt tartanak – derül ki a Közbeszerzési Értesítőből.

A budapesti, illetve balatonfüredi rendezvények művészeti munkáit a Művészetek Palotája Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. végezheti el közel 2 milliárd forintért, a technikáért pedig egy francia cég felel majd, amely 1,8 milliárd forintért vállalta a feladatot.

„Látható, hogy egyre drágább a beruházás, gyanítom, hogy egyre több pénzt lopnak el. Ez mindig úgy szokott lenni, hogy a beruházásnak van egy kezdeti költsége, aztán egy picit drágább lesz, aztán még egy picit drágább lesz, a végén pedig az egészet szétlopják. A Fidesz eddig az összes nagyberuházással ezt tette” – jelentette ki Volner János, a Jobbik frakcióvezetője.

Mostanra kiderült az is, alaposan megnőttek a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda és Széchy Tamás Uszoda felújításának költségei is. A megrendelő Nemzeti Sportközpontok az Épkar Zrt.-t bízta meg a munkával, amelynek értéke az első információk szerint szűk 1,7 milliárd forint volt, ám a Közbeszerzési Értesítő szerint a beszerzés végleges összértéke áfa nélkül meghaladja a 3 milliárd forintot is. A munkálatok januárban kezdődtek el, és júliusra, a vizes vb-re fejeződnek be.

Mint arról korábban beszámoltuk: kétszeres a szorzó a vizes világbajnokság szállásköltségeinél. Csaknem nettó 6 milliárd forintért szerződött budapesti, illetve balatonfüredi szállodákkal a sportrendezvényt szervező magyar cég. A szállásköltségeket eredetileg 2,8 milliárd forintra becsülték. Részletek >>>