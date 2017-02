Országjárásba kezd a Momentum

Az olimpia ügye után a párttá alakuló Momentum Mozgalom a helyi szervezetek kiépítésére koncentrál a jövőben, a Momentum tagjai ezért a következő 45 napban – amíg a Fővárosi Választási Bizottságnak ellenőriznie kell az aláírásokat – országjárásba kezdenek.

Fekete-Győr András, a Momentum elnöke Magyarország élőben című műsorunkban azt mondta, helyi ügyeket karolnak fel, és akár helyi népszavazásokat is kezdeményezhetnek majd.

„Az egyik célunk teljesül, az, hogy elértük, hogy ne legyen olimpia és másra kerül ez a pénz elköltésre. Viszont azt sajnálni fogjuk, hogy mégse lesz népszavazás, de mi járjuk az országot, azt be is jelentettük ma, hogy most 45 napig országot fogunk járni. Minden megyeszékhelyre ellátogatunk, és a cselekvés köreit létrehozzuk. És mindenhol megkeressük azokat a helyi ügyeket – mint ahogy itt ez az olimpia volt –, amiket tematizálni lehet, és népszavazást lehet bennük tartani” – mondta a Hír TV stúdiójában Fekete-Győr András.

Közben személyesen egyeztetett Orbán Viktor Tarlós Istvánnal az olimpiai pályázat sorsáról az Országházban. A fővárosi önkormányzat és a miniszterelnök sajtófőnöke közös közleményükben azt írták: abban állapodtak meg, hogy a Fővárosi Közgyűlés és a kormány is külön-külön áttekinti a helyzetet, majd újból találkoznak, és megvitatják a további szükséges teendőket – áll a sajtófőnökök tájékoztatásában.

Továbbpasszolt felelősség

A kormány a főpolgármesterre, Tarlós István az ellenzékre tolja a felelősséget a Momentum Mozgalom sikeres aláírásgyűjtéséért. A Fidesz frakcióvezetője még a több mint negyedmillió szignó leadása előtt egyértelműsítette, hogy a főpolgármester ügye az olimpia. Tarlós István pedig árulónak nevezte azokat az ellenzéki pártokat, amelyek korábban a 2024-es ötkarikás játékok mellett álltak ki, most viszont beszálltak az aláírásgyűjtésbe. A közgyűlés elé szerdán kerül az olimpiai pályázat visszavonására vonatkozó javaslat – írtuk meg korábban.