Magához emelte Orbán Viktor a CEU-ügyet. A miniszterelnök csalásról beszél, amit az egyetem visszautasít. A tervezet már az amerikai külügyminisztériumot is aggasztja. Romániában is hasonló törvényt nyújtana be a volt miniszterelnök, bár a célkeresztjében az ottani magyar felsőoktatás áll. Milyen kockázatokkal jár a CEU-ellenes törvény? Erről beszélgettünk Gerő Andrással, az egyetem oktatójával, és kapcsoltuk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának elnökét, Gulyás Tibort is.

