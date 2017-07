Nem tesz feljelentést a Tusványoson bántalmazott nő

Ladó Andrea a Hír TV-nek azt mondta, az erdélyi környezetszennyezés ellen akart tiltakozni, ezért fütyülte ki Orbán Viktort.

Egyelőre nem gondolkodik azon, hogy feljelentést tesz a hajánál fogva földre rántott nő, aki kifütyülte Orbán Viktort Tusványoson. Ladó Andrea, aki korábban a Facebookon tett közzé felhívást a tiltakozásra, a Hír Televíziónak úgy nyilatkozott: arra számított, hogy más is csatlakozik a tiltakozásához, de végül többen csak a támogatásukról biztosították. A lövétei nő hangsúlyozta: a fütyüléssel elsősorban az erdélyi környezetszennyezésre akarta felhívni a figyelmet, ami szerinte méltatlan a magát nemzetinek nevező kormányhoz. A Hargita megyei Cekend-tetőn épült regionális hulladéklerakó ugyanis a magyar állam tulajdona. Nagyobb esőzésekkor azonban a szennyező csurgalék a környező településekre folyik le, a többi közt Székelyudvarhelyre és Máréfalvára. Június végén tüntettek is emiatt a helyiek, a hatóságok pedig gondatlanság miatt meg is büntették a céget.



„Udvarhely fölött egy hegyre telepítettek egy szemétlerakót, ami állítólag a magyar államé. Úgy két éve és direkt úgy építették meg, hogy nem volt kellően leszigetelve, az ázalékvíz folyik be Udvarhelyre és a környező falvakba, és hullnak az állatok, és hát ki tudja, hogy mivel öntözik az emberek a zöldségeket. Lehet, hogy nehézfémeket is tartalmaz, még nem lehet tudni, de teljes mértékben érzéketlen és méltatlan egy nemzeti kormányhoz, hogy ez előforduljon” – háborodott fel Ladó Andrea.

hirdetés