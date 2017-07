A Facebookon kért bocsánatot a nőt lerántó fotós

A csíkszeredai magyar konzul sajtósának férje rántotta a földre a hajánál fogva az Orbán Viktort kifütyülő nőt Tusványoson. A Fidesz frakcióvezetője provokációt emleget és megrendezett jelenetre utalgat, miközben a kormányközeli Figyelő már pénteken megelőlegezte, mire számíthat az, aki a miniszterelnök ellen tiltakozni mer Székelyföldön. A nő bántalmazása felháborította az LMP-t, a párt a Facebookon ajánlott fel neki jogsegélyt, a volt fideszes Tényi István pedig feljelentést tett az eset miatt. Az erőszakoskodó fotós két mondatban kért bocsánatot.

Facebook-oldalán kért bocsánatot az a fotós, aki Tusványoson a hajánál fogva földre rántotta az Orbán Viktort kifütyülő fiatal nőt. Az esküvői fotózással foglalkozó Borbáth Áron a közösségi oldalon csupán annyit írt tegnap késő este: „ami ma történt, tudom, elfogadhatatlan! Elnézést kérek, nem így kellett volna eljárnom!”

A Facebookon egyébként napok óta szerveződött a miniszterelnök kifütyülése a Bálványosi Szabadegyetemen. A felhívás szerint például azért, mert a Orbán Viktor évek óta egy szót sem szól nemzetstratégiáról és a határon túliakról, csak a Nyugattal való harcáról beszél.

Végül mindössze egy székely, de Budapesten élő lány fújt bele a sípba. Azonnal el is hallgattatták a mellette állók, a miniszterelnöknek nem kellett megszakítani a beszédét. A fiatal nő napernyőjét is eltörték.A nőt a tömeg szélére kísérték, ahol azonban ismét belefújt a sípba. Válaszul itt már nem csak kíséretet kapott. Az egyik felvételen az is látszik, ahogy egy nő megüti, majd valaki a hajánál fogva a földre rántja.A HVG felvételén már az is jól látszik, hogy egy fekete ruhás férfi bántalmazza az Orbán ellen tiltakozó nőt. A Hír TV információi szerint a csíkszeredai magyar konzul sajtósának a férje volt az egyik agresszor. Az erdélyi nőt végül egy biztonsági őr a kezét hátracsavarva vezette ki a helyszínről.A kormányközeli Figyelő újságírója már pénteken megelőlegezte, mire számíthatnak azok, akik Tusványoson Orbán Viktor kifütyülésére készülnek. A publicista azt írta, hogy a tiltakozók készüljenek a legrosszabbra, mert az a jobbik eset, ha csak megütik.A Fidesz frakcióvezetője is hasonló véleményen van. Kósa Lajos szerint a lövétei nő egyértelműen provokált, a szervezőknek pedig köszönet jár azért, hogy kimentették a tömegből. „Ha valaki a Fradi-meccsen egy Újpest-pólót ránt magára, akkor a rendezők első számú dolga, hogy ki kell menteni a B-középből, mielőtt nagyobb baj következik be, tehát ez nem a provokációt menti vagy védi, hanem egyszerűen a nagyobb bajt el kell hárítani, úgyhogy a rendezőknek köszönettel is tartozunk, hogy megtették azt, hogy a hölgynek nem esett nagyobb baja” – fogalmazott Kósa Lajos, aki megrendezett jelenetre is utalgatott. A Fidesz frakcióvezetője úgy vélte, az, hogy a tiltakozásról több felvétel is készült, arra utalhat, hogy az újságírók tudhattak a demonstrációról, ami szerinte szándékos provokáció volt.