Nem a „testi gyönyörök csúcsát élik át” az MSZP-ben

Gőzerővel dolgozik a szocialista párt a Botka László utáni új stratégiáján, ám a helyzetüket még ők is kritikusnak látják.

Kedden a párt választási bizottsága és a megyei elnökök is zárt körben tanácskoztak. Nyakó István azt mondta: nehéz helyzetben van az MSZP, de túl fogják élni a válságot.

„Azért nekünk Battonyától Nemesmedvesig számtalan helyi szervezetünk van, nem csak a körúton belül létezünk. Ez nemcsak egy párt, hanem egy közösség is. Ez a közösség nagyon sok mindent kibírt már: kibírta anno a rendszerváltás utáni létet, kibírta Gyurcsány Ferenc távozását is, ezt a szituációt is meg fogja oldani. De mondom még egyszer: hazudnék, ha azt mondanám, hogy a testi gyönyörök csúcsát élem át ebben a pillanatban, vagy bárki ebben a pártban. Ez egy nehéz helyzet, túl fogjuk élni” – emelte ki az MSZP sajtófőnöke.

A Hír TV információi szerint egyébként a szocialisták tárgyalódelegációja elsőként a Párbeszédet kereste meg a jövőbeli együttműködés ügyében.