Menő ügyvéd és vállalkozó a csecsen Magomed

Bevándorló a szovjet emlékmű megrongálóját bocsánatkérésre bíró csecsen férfi, aki nemrég még parlamenti baráttal dicsekedett - tudta meg a Magyar Nemzet Online. Azt is kiderítették, a grozniji származású vodka-importőr magyar ügyvéd üzlettársa kifejezetten sikeres egyes kormányzati pályázatokon.

Jól menő Budapesten élő üzletember az a marcona külsejű csecsen férfi, aki a sarló-kalapáccsal díszített szovjet emlékművet megdobáló aktivistát bocsánatkérésre bírta. Az mno.hu azt írja, a többi közt vodka behozatalával foglalkozó grozniji férfi bevándorló - a dublini egyezmény alapján kért és kapott több mint egy évtizede letelepedési engedélyt Magyarországon.

Magomed szerint Komáromy Gergő a nagy honvédő háború hőseit sértette meg tettével. Az aktivista bocsánatot is kért - Facebook oldalán később azt írta, a csecsen férfival folytatott beszélgetés nem volt fenyegető jellegű, békésen zajlott, de az, hogy ekkora ügy lett a dobálózásból, megerősítette abban, hogy nem szabad Oroszországhoz közeledni. Szél Bernadett szerint ez az a pont, amikor meg kell állnunk, és utána kell néznünk, pontosan mi történt a háttérben, mert a dolgok azért nem úgy alakulnak, hogy hirtelen ott vagyunk valaminek a közepében, hanem úgy szépen lassan fejlődnek általában a dolgok - mondta az LMP-frakcióvezető, aki a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnökéhez hasonlóan megfélemlítésnek tartja a történteket.

Molnár Zsolt a Hír TV-nek azt mondta, a jövő heti nemzetbiztonsági ülésre az Alkotmányvédelmi Hivataltól és az ORFK-tól is tájékoztatást kért, mivel szerinte nem lehet elmenni egy ilyen esemény mellett. „Nem lehet megengedni hogy ilyen történjen, nem lehet önbíráskodni, megfenyegetni, presszionálni, zsarolni egy jogállamban. Egy európai uniós országban ilyen nem történhet, és ennek természetesen kell legyenek következményei. A soron következő nemzetbiztonsági ülés foglalkozik ezzel a kérdéssel” – jelentette ki.

A legrosszabb pártállami időket idézi ami történt - mondta a Civil kaszinóban Ungváry Krisztián. A történész arra emlékeztet: hasonló módszerek ma is használatosak Oroszországban. "Az, hogy egy idegen ország állampolgára, többes szám első személyben megfogalmazva, eléri azt, hogy mi bocsánatot kéretünk most két nyelven veled azért, amit tettél, ez annak ismeretében, hogy Oroszországban ezek a dolgok egyébként is zajlanak, tehát ennek van egy története, hogy először a csecsen csak odamegy és kér, aztán küldenek egy lefejezett állatfejet, aztán pedig valakit elüt az autó" - mondta Ungváry.

A csecsen férfi egyébként korábban a Lánchíd rádióban beszélt üzleti sikereiről és politikai kapcsolatairól. A parlamenti barátról a Magyar Nemzetnek most azt mondta, bár nevét nem árulja el, de egy idős férfiról van szó, aki tavaly óta már nem ott dolgozik, hanem Németországban működtet bárokat.

A történet érdekessége, hogy Magomed családi vállalkozásában egy olyan ügyvéd a társtulajdonos, aki kormányzati tendereken kifejezetten jól szerepel. A cikk szerint ő és egy üzlettársa két olyan pályázaton is sikerrel szerepeltek - több mint 47 millió forintot nyertek - amelyeket L. Simon László, volt miniszterelnökségi államtitkár alá tartozó állami társaságok írtak ki.