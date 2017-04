Ezrek tiltakoztak a CEU ellehetetlenítése ellen

Szabad egyetemet, szabad országot – ezzel a jelmondattal indult a tízezres tüntetés a CEU mellett a budapesti Corvinus Egyetemtől. Diákok, egyetemi oktatók és számos közéleti személyiség fejezte ki szolidaritását a Közép-európai Egyetemmel. A kormány tervei ellen tiltakozók a Fővám térről a CEU épületének érintésével a Parlamentig vonultak. A száz ország diákjait fogadó, nemzetközi szinten is elismert budapesti egyetemre szabott törvénymódosítást a fideszes többség egy nap alatt keresztülviheti a parlamenten.

A Budapesti Corvinus Egyetem főépületénél gyülekeztek a Közép-európai Egyetem mellett demonstrálók, az Oktatási Szabadságot elnevezésű Facebook-csoport hívására.

hirdetés

„Úgy hallottuk, hogy hétfőn fognak benyújtani egy törvényjavaslatot, ami egy tollvonással gyakorlatilag kétségbe vonná, vagy veszélybe sodorná a CEU működését. És ez ellen szeretnénk felemelni a hangunkat ma” – foglalta össze röviden Mayer Dániel szervező, CEU-hallgató, a demonstráció lényegét.

A tömeg eleinte pár száz fős volt, ám percek múlva már a villamosokat is le kellett állítani, annyian lettek a Fővám téren. A tömegben nemcsak diákok, hanem egyetemi tanárok, professzorok is voltak.

„– El tudja képzelni hogy hétfőn, ez a törvény megszületik?

– El, sajnos. El. Ez nem jelenti azt hogy a CEU meg fog szűnni. De az, hogy ezt a törvényt átviszik, az egyszerűen elképesztő, elképesztő az eljárás, elképesztő, hogy senkivel nem tárgyaltak, senkivel nem egyeztettek” – fogalmazott a Hír TV-nek Örkény István szociológus, az ELTE és a CEU tanára.

A diákok menete zeneszóra – DJ BoBo Freedom című számára – indult a Parlament irányába. Mire a Magyar Nemzeti Múzeumhoz értek, a rendőrség már az egész Kiskörutat lezárta. A Közép-európai Egyetem épületéhez már több ezer demonstráló érkezett. A menethez sok külföldi diák is csatlakozott, ezért a beszédeket angolul is elmondták.

„Mi most a tudományos szabadságért való küzdelem frontvonalának első sorában vagyunk, és ez a harc ma nagyon nemzetközi. Mr. Erdogan egyetemeket zárat be, Mr. Putyin is egyetemeket szüntet meg. Mi nagyon azt akarjuk, hogy Magyarország ne ebbe a klubba tartozzon” – hangoztatta Békés Gáspár CEU-hallgató, a Független Diákparlament tagja.





Nem lehet tudni, hogy ki lesz a következő Közleményben fejezte ki szolidaritását a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Azt írják, megdöbbenéssel figyelik a közoktatás egyes területeit lobbiérdekek mentén feldúló hatalom ad hoc bejelentéseit, amelyek célja: elterelni a figyelmet a hatalmi elit aktuális botrányairól. Hozzáteszik: ki kell állni a CEU mellett, mert nem lehet tudni, hogy ki lesz a következő.

A Kossuth térre, a Parlament elé már tízezres tömeg érkezett. A felszólalók szerint azzal, hogy a kormány egy kifejezetten a CEU-ra szabott törvényt nyújtott be a parlamentnek, az egyetemi szabadságba, autonómiába akar beleszólni.

„A kormány számára mindennél fontosabbá vált saját hatalmának bebetonozása. Gyermekeink, fiataljaink jövője, az ország sorsának jövője sem túl nagy ár nekik ezért a célért” – hangzott Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom tagjának beszéde.



Felszólalt a Szentpétervári Európai Egyetem egyik volt hallgatója is. A Soros György által is támogatott oroszországi intézmény működési engedélyét tavaly decemberben vonták vissza: „Oroszországban van egy ideológiai árok a regnáló politikusok és a felsőoktatás világa között. Ez pedig az egyetemek autonómiájáról szól, valamint arról, hogy szabadon választhassunk kutatási területet akár politikai ideológiák szerint is. Ismerős a jelenség?” – tette fel a kérdést.

A tüntetésen az egyetemi polgárság mellett számos ellenzéki politikus, közéleti személyiség is részt vett. A demonstráció végén a 2014-es internetadó elleni tüntetéshez hasonlóan ezrek világították be a Kossuth teret mobiltelefonjaikkal. A szervezők pedig bejelentették: ha a parlament elfogadja a felsőoktatási törvény módosítását, ismét az utcára vonulnak.

Tekintse meg a Hír TV Online felvételét a demonstrációról:

hirdetés