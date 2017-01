Már gondolkodnak a válaszlépésben a civil szervezetek

Pardavi Márta azt is mondta, a szervezetek szabályozottsága már így is magas.

„A törvénytervezet azért nem a kiirtásról szól, vagy a kitakarításról, de mindenesetre elég fenyegető a beharangozója. Természetesen a civil szféra – én azt gondolom, hogy – nagyon sokrétű Magyarországon, de azért elég összetartó. A norvég ügy, ha valaki még emlékszik rá, az is megmutatta, hogy a civil szférában nagyon nagy a kohézió és az egymás támogatása, ugyanúgy, ahogyan az állampolgárok támogatása is a feladatunk.

– Tehát nem zárja ki, hogy esetleg közösen fellépnének?

– Természetesen ez valószínűleg meg is fog történni” – mondta a Helsinki Bizottság társelnöke.