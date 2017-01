Itt vannak a nevek: A TASZ-t és a Transparency-t is likvidálnák Orbánék

Az „álcivilek” ellen indított totális háború részeként az Orbán-kormány a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság és a Transparency International-t is livkivdálná, írja cikkében az ATV reggeli műsora alapján az Index.

Németh Szilárd rezsibiztos tegnap jelentette be, hogy a kormány lényegében eltörli a föld színéről a civil szervezeteket, legalábbis azokat, amelyeket a Soros-birodalom tart fent, ezeket a rezsibiztos „álcivileknek” nevezte.

Az Indexen jelent meg szerdán délután egy cikk, amely az ATV reggeli műsorát szemlézve azt írja, a Társaság a Szabadságjogokért, a Helsinki Bizottság és a Transparency International azok a szervezetek, amelyeket el akarnak takarítani az útból.

„Magyarországnak van egy megválasztott parlamentje, van egy kormánya, és ők meghozták ezt a doktrínát, az emberek megszavazták, egy népszavazással megerősítették, és egy nemzeti konzultáción is, és ezt nem hagyhatjuk, és ezeket a szervezeteket minden eszközzel vissza kell szorítani, és el kell innen takarítani, és most ennek eljött a nemzetközi lehetősége is, nem titkolom, az új elnök, az új amerikai elnök (Soros korábbi embere Trump pénzügyminiszter-jelöltje) megválasztásával” – magyarázta a Hír TV kérdésére tegnap Németh Szilárd azt, hogy mi áll a totális háború hátterében.

Liberális aberráció

Orbán Viktor miniszterelnök szinte ugyanazt mondta el a kormányközeli 888-nak adott karácsonyi interjújában, amit tegnap Németh Szilárd. Szerinte az embereknek világszerte elegük lett a nemzetállam meggyengítéséből és a politikai korrektség mögé rejtőző liberális aberrációból. Utóbbira Soros György tevékenységét említette példaként. A milliárdos üzletember segítségével próbálták meg amerikai demokrata politikusok gyarmatosítani Közép-Európát. S mindezt körbefonja a politikai korrektség, az elszigetelés, a megbélyegzés elleni szellemi lázadás. Orbán Viktor úgy gondolja, hogy 2017 lesz a megbélyegzés elleni szellemi lázadás valódi éve.

„Itt, Közép-Európában létezik egy háttérhatalom, ami Soros Györgyhöz köthető” – emlékezetes, Orbán Viktor tavaly nyáron adta meg az alaphangot a kormánypártok Soros György elleni kommunikációs offenzívájához. Az erről szóló cikkünket ide kattintva olvashatja el.