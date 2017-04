Magomed bántani akarta Komáromy Gergelyt

Nem békés beszélgetésre, hanem a szovjet emlékművet megdobáló aktivista megleckéztetésére készült a bevándorlóként Magyarországra érkezett csecsen férfi.

Erről az Index ír, amely megszerezte Magomed Dászájev egyik Facebook-bejegyzését, amit a férfi egy zárt csoportban tett közzé.

Azt írta, az ilyeneket meg kell nyomorítani, aztán közszemlére tenni a videót, hogy a többiek elgondolkozzanak – azt is hozzáteszi, hogy megleckéztetné az aktivistát, aki még nem kapott eleget az oroszoktól.

A csecsen indulatai csak azután csillapodtak le, hogy az aktivista békésen és konstruktívan reagált a megfélemlítő megkeresésére.

Az Index egyébként úgy tudja, a budapesti orosz nagykövetség egyik munkatársa is tudott arról, hogy Magomed fizikailag akarta bántani Komáromy Gergelyt.

Magánügy, nem minősítik

Magánügyről van szó – egyébként pedig nem is ismeri az ügy egészét, ezért nem is minősítené azt – így kommentálta a csecsen férfi megfélemlítési ügyét Nyitrai Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője. „Én valamelyik internetes portálon láttam egy ezzel kapcsolatos videót, de mivel egyik urat sem ismerem, meg az ügy egészét sem, ezért ezt sem kívánom minősíteni, azt gondolom, hogy ebben az esetben egy magánügyről, magánkérdésről van szó. Azt is olvastam, hogy talán lesz valami parlamenti bizottsági napirend ezzel kapcsolatban, úgyhogy azt gondolom, hogy a kérdéseire ott tud választ kapni elsősorban” – mondta Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő.