Magomed figyelmeztette Komáromyt

Nem volt erőszakos Magomed, a csecsen azzal aktivistával, aki festékkel dobta meg a Szabadság téri szovjet emlékművet. Komáromy Gergő szerint a férfi megelőzésként kérte, hogy forgassák le az elhíresült videót, mert Magomednek sok ismerőse van, akik nem nézték jó szemmel a ligetvédőként is ismert aktivista akcióját.

Komáromy szerint Magomed "mindenkivel kapcsolatban van, a nagykövetség részéről sem lesz semmi baj" és így, hogy leforgatták a bocsánatkérő kisfilmet, sem neki, sem a családjának nem esik bántódása. Ugyanakkor az aktivista hozzátette, Magomeddel jó kapcsolatuk alakult ki, ő nem akarja bántani.

Komáromy a 168 Órának azt mondta, a férfi arra figyelmeztette, többen is figyelik őt, és az orosz követség is felfigyelt az esetre. Mint mondta, elismeri, nem gondolta végig, hogy olyanokat is megsértett, akik ezt nem érdemlik meg, akiknek nincs közük a jelenlegi hazai politikához.

A csecsen férfi megjelenése igencsak felkorbácsolta a kedélyeket. A jobbikos Mirkóczki Ádám arról beszélt, ha bebizonyosodik, hogy Magomed erőszakkal, fenyegetéssel bírta jobb belátásra Komáromyt, akkor akár ki is lehetne utasítani az országból. Az LMP az orosz követségtől vár válaszokat, Molnár Zsolt, a nemzetbiztonsági bizottság szocialista elnöke pedig a testület jövő heti napirendjére tűzte a Magomed-ügyet.