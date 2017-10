Lelkiismeret-vizsgálatra hívták fel Orbánt

Átadta a hivatalt az őcsényi polgármester, akinek vesztét a nemzeti konzultációkkal táplált menekültellenesség okozta. A településen decemberben tartanak időközi választást.

Az őcsényiek többsége kedvelte a polgármestert. „Én sajnálom attól függetlenül, mert én rosszat nem tudok róla mondani, mert jó ember volt, meg azért 11 évig vitte a falut” – mondja egy helybéli asszony.

hirdetés

A távozó polgármester a Tolna Megyei Kormányhivatal képviselőjének jelenlétében adta át a hivatalt az utódjának, aki a decemberi időközi választásig irányítja a 2400 lelkes községet. „A munkakört átvevő alpolgármester általános helyettesként helyettesíti a polgármestert, és az időközi választásokig, az új polgármester megválasztásáig ő az, aki a munkakörből eredő feladatokat jogszerűen, jogszabály alapján ellátja” – nyilatkozta a Hír TV-nek Tóth Emese, a Tolna Megyei Kormányhivatal hatósági főosztályvezetője.

A településen egy panziós – egy civil szervezet közreműködésével – olyan menekülteket üdültetett volna, akik hivatalosan oltalmat kaptak a magyar hatóságoktól. A polgármester az első nyilatkozatában pártolta a kezdeményezést, amiért nekiestek a Facebookon. A falu lakóinak feltüzelésében két önkormányzati képviselő is részt vett. Velük a polgármester a jövőben nem tudott volna együtt dolgozni, ám a képviselő-testület nem volt hajlandó feloszlatni magát. A polgármesternek nem maradt más választása, mint hogy lemond.



„Belekeveredtünk a 22-es csapdájába. Én azt gondolom, ebből jól kijönni másképp nem lehetett volna. Sajnálom a történteket, és továbbra is azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nekem kellett volna lemondani, de én ez után a 11 év után is azt mondom, hogy a településnek a nyugalma és a békessége a legfontosabb” – emelte ki Fülöp János volt polgármester.

A népharag a panzió tulajdonosát is elérte, amikor kiszúrták a kisteherautójának a kerekeit. A helyiek indulatairól a miniszterelnök megértően nyilatkozott.

„Azt mondhatom, hogy bűnpártoló sajnos a miniszterelnökünk, mert ez bűn. Aki pártolja, helyesli a bűnt, az bűnpártoló. Én úgy tudom, hogy ezt talán még a törvény bünteti is. Nagyon szomorúnak tartom ezt, és úgy érzem, hogy összeomlott Magyarországon a jogállam. Nem tudni, hogy milyen következmények lesznek ezután, ha elszabadul az erőszak. Szerintem a lelkiismeretébe bele kell néznie a miniszterelnökünknek” – reagált Fenyvesi Zoltán panziótulajdonos.

hirdetés

A panzióban egyébként egy külföldi család szállt meg, amikor a Hír TV Őcsényben járt.