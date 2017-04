Kálmán Olgánál érte a sokkoló hír, eltört a mécses

Aláírta a CEU-ellenes felsőoktatási törvény módosítását Áder János. A köztársasági elnök nem tartotta alaptörvény-ellenesnek a törvényt, ezért anélkül látta el kézjegyével, hogy azt visszaküldte volna az Alkotmánybíróságnak vagy az Országgyűlésnek.

„Világéletemben Fidesz-szavazó voltam, kormánytisztelő polgárokként férjemmel a nemzeti értékrendek alapján neveljük hét gyermekünket, egyházi iskolába járatjuk őket. Egy beteljesült álom. Ezt gondolhatja mindenki és jogosan, egészen 2017. április 4-ig, amikor ezt az álmot szembeköpték, durván széttörték” – írta pár nappal ezelőtt Facebook-bejegyzésében Ürge-Vorsatz Diána, a CEU klímakutatója.

A írást nem a nagyvilágnak szánta, azonban a világhálón hamar felkapták és kapott érte hideget-meleget. Úgy érzi, túl erős volt a megfogalmazás, de felzaklatott állapotban ragadott klaviatúrát, ahogy a műsorban is hasonló állapotba került a hírtől.

Ürge-Vorsatz Diána elmondta, hogy mivel ENSZ-tisztviselő, ezért tartja magát a szervezet alapszabályához, nem politizál, nem kritizál kormányokat. „Mi úgy próbáljuk a kormányok munkáját elősegíteni, hogy együtt dolgozunk velük, együtt keresünk dialógusok során közös megoldásokat, hogy a világ, a Föld és az emberiség problémáit megoldjuk” – mondta.

Hozzátette: az egyetem fennmaradásával kapcsolatban nem tudott politikasemleges maradni.

Ürge-Vorsatz Diána Soros Györgyről a CEU alapítójáról is szót ejtett. Azt mondta, a magyar származású amerikai milliárdos nem befolyásolta az egyetemen folyó munkát, ellenben iránymutatást adott. „Nyilván mindenki rettenetesen hálás neki, én is az vagyok, hiszen ő hozott vissza engem Magyarországra, neki, az ő pénzének köszönhetem, hogy én itt vagyok. De nagyon fontos azt is látni, hogy ő az alapítványba letette a pénzt, az igazgatótanácsnak is már csak tiszteletbeli elnöke. Ezt azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmi befolyása nincs az egyetemre.”

Hozzátette: az egyetemre a sokféleség jellemző, de „nyilván vannak alapelvelvek, amelyekben mindenki hisz, és amelyek iránt mindenki kötelezettséget érez: a demokrácia, a jogállamiság és így tovább. De amikor Soros-egyetemnek neveznek minket, akkor én mindig kicsit le vagyok taglózva.”

Arra a kérdésre, hogy mi a baj a CEU-val, azt mondta: nem tudja.

A CEU klímakutatója szerint az ügy szomorú tanulsága, hogy úgy hoztak meg egy nagyon fajsúlyos döntést, hogy azt semmiféle dialógus nem előzte meg. Ugyanakkor úgy véli, hogy örömteli az az összefogás, mely a vasárnapi tüntetésen megmutatkozott és amelyen egyébként ő is ott volt. „Szinte az összes magyar egyetem, az összes magyar akadémiai intézet, a legmagasabb szintű gondolkodók kiálltak értünk, amiről nem is álmodtunk volna.”

Ürge-Vorsatz Diána azt is elmondta, hogy a CEU rektora elkötelezett az irányban, hogy az egyetem Budapesten marad és tovább fog működni. „Mert ez az otthonunk, ide tartozunk és nem tudjuk máshol elképzelni, hogy működjünk” – tette hozzá.

A CEU kutatója úgy tudja, azoknak a diákoknak, akiket eddig felvettek az egyetemre, nincs veszélyben a tanulmánya, még akkor sem, ha életbe lép a törvény. Azonban hozzátette: „Nem értem, miért szól arról a politikai retorika, hogy itt nincs semmi veszélyben, hiszen senki semmit nem akar bezárni. Hiszen nem látom azt, hogyan tudnánk úgy működni, hogy Amerikában legyen egy kampuszunk, ami ugye kötelező a működéshez. Én azt gondolom, hogy ezt a Közép-európai Egyetem nem fogja megcsinálni.”

Tekintse meg a teljes interjút:

