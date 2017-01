Hollik: Nincs értelme a civil szervezek létezésének

Az ellenzék szerint a civil szervezetek elleni fellépéssel a kormány a demokrácia alapjait támadja. A kormánypárti Hollik István azonban jelezte: a vagyonbevallást nemcsak a kormánnyal kritikus szervezeteknek kell majd készíteniük, hanem például a békemeneteket szervező CÖF-nek is.

„Mivel ezek semmit nem tesznek hozzá Magyarország jobbulásához, ezért azt gondolom, hogy nem sok értelme van a létüknek” – ezzel magyarázta a KDNP-s Hollik István, hogy miért is kell szigorúbb szabályozás alá vonni a civil szervezeteket. A kormánypárti politikus azt ígéri: a szigorúbb szabályok a Fidesz pártalapítványa által pénzelt Civil Összefogás Fórumra is vonatkoznak majd. „A CÖF egy civil szervezet, amely hangot akar adni egy Magyarországgal kapcsolatos véleményének. Ezzel semmi problémát nem látunk. Nem külföldről finanszírozzák. Ettől függetlenül azt gondoljuk, hogy mint minden civil szervezetre, ennek a szabályozásnak rá is kell vonatkoznia” – tette hozzá.

Az MSZP elnöke szerint minden eszközzel meg kell akadályozni a civil szervezetek elleni kormányzati terveket. „Nem véletlenül az angol nyelvben államon kívülinek mondják ezeket a civil szervezeteket. Azt gondolom, hogy el kell vinni a kezét a kormánynak, a mindenkori hatalomnak a civil világtól. Nem gondolkoztunk most azon, hogy milyen konkrét lépéseket fogunk tenni, de azt gondolom, hogy minden lépés ebben a kérdésben megengedett lehet” – nyilatkozta Molnár Gyula.

Az LMP úgy látja: a jogvédők és a korrupció ellen küzdő szervezetek azért is szorulnak adományokra, mert a kormány leépítette a támogatásukat. „Azt kéne megnézni, hogy miért szorulnak rá szervezetek arra, hogy innen-onnan, pályázati forrásokból gyűjtsék össze, akár külföldről a támogatásokat. Nézzük meg azt, hogy hogyan verték szét a civil szektor támogatását az utóbbi években” – mutatott rá Ferenczi István, a párt közösségi részvételi szakszóvivője.

A Liberálisok szerint a törvényjavaslat időzítése is jelzésértékű. „Nem véletlen, hogy mindezek akkor merülnek föl, amikor Vlagyimir Putyin néhány héten belül – február 2-án várhatóan – Budapestre látogat. Ez egy olyan forgatókönyv, amit sajnos Vlagyimir Putyin már megvalósított Oroszországban” – mondta Szent-Iványi István, a párt külügyi szakpolitikusa.

Hozzátette: azt szeretnék, ha Oroszország érdekköre helyett Magyarország a demokratikus Európához tartozna.