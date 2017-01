Győzködni fogják Botkát az előválasztásról

Botka László jövő szerdai meghallgatása után folytatódnak az ellenzéki egyeztetések a 2018-as ellenzéki összefogásról. Az MSZP elnöke azt mondta Híradónknak, hogy kiállnak a korábban általuk készített előválasztási koncepció mellett, és erről a szegedi polgármestert is meggyőznék.

Jövő szerdán, Botka László meghallgatása után folytatódnak az ellenzéki tárgyalások a 2018-as választási együttműködésről. Az MSZP elnöke, Molnár Gyula cáfolta azokat a híreket, hogy elutasítják az előválasztást.

hirdetés

„Korrekten zajlanak a folyamatok. Én kértem azt, hogy most átmenetileg függesszük föl, ameddig Botka Lászlóval tárgyalunk. Jövő héten fogunk beszélni forgatókönyvről, menetrendről, lehetőségekről. És hadd mondjam azt, hogy hibás az az állítás, hogy mi az előválasztástól ellépünk. Pont fordítva: ez egy lehetőség továbbra is, és mi arról fogjuk győzködni Botka Lacit is, hogy erősebb az a jelölt, ha több szereplő van, akit legalább a belső közvélemény megvéleményez” – nyilatkozta a szocialisták elnöke.

A Demokratikus Koalíció már tavasszal véglegesítené a megállapodást, ahogy az előválasztás részleteit is. „Minden olyan megoldás számunkra elfogadható, amely ehhez hozzásegít. Éppen ennek a részleteit kell egyeztetni ahhoz, hogy ne csak politikai elemzésekből és annak szerteágazó területeiből lehessen kiindulni, hanem konkrét megoldást kínálhassunk az embereknek” – jelentette ki sajtótájékoztatóján Varju László országgyűlési képviselő.

Le a XX. századi pártokkal A Jobbik sem a baloldali pártokkal, sem pedig a Fidesszel nem kíván együttműködni – nyilatkozta Vona Gábor pártelnök a Reutersnek. >>>

Az Együtt jelenleg nincs ott az egyeztetéseken, de Juhász Péter megerősítette, hogy az előválasztás érdekében készek együttműködni az ellenzéki pártokkal. „Elköteleződtünk a külön lista mellett, mert úgy gondoljuk, hogy ezzel hozható be több szavazat. Az előválasztást rendkívüli eszköznek tartjuk, hogy a választókat megmozgassuk, hogy Orbán Viktor jelöltjével szemben egy jelölt álljon szemben az ellenzéki oldalon. Egyelőre nem látjuk az elköteleződést más pártok részéről; ha komolyan lehetne erről tárgyalni, akkor mi továbbra is nyitottak lennénk erre” – nyilatkozta.

Az LMP továbbra is elutasítja az együttműködést. „Mi arról szeretnénk beszélni, hogy milyen országot kínálunk a magyar embereknek, hogyha minket kormányra segítenek, akkor hogyan lesz ez az ország élhetőbb, hogyan lesz nagyobb bérünk, jobb oktatásunk és jobb egészségügyünk. Mi a következő másfél évet erre szeretnék felhasználni, és nem arra, hogy arról beszéljünk, kinek milyen helyzete, illetve helye lesz a parlamentben és más testületekben” – közölte Szél Bernadett, a párt társelnöke.

hirdetés

A Párbeszéd már korábban jelezte, hogy támogatja az előválasztást, és Botka Lászlót is alkalmasnak tartja a miniszterelnök-jelöltségre.