Farkas Flórián büntetőügyéről érdeklődtek, de eltűnt az adatigénylés

Jávor Benedek azt akarta megtudni, hogy miért titkosították 30 évre a miniszterelnöki tanácsadó hűtlen kezelési ügyét, amely miatt börtönbe kellett volna vonulnia - végül azonban államfői amnesztiát kapott. Az adatigénylés valahogy elkeveredett.

Eltűnt az igazságügyi tárcánál az a közérdekű adatigénylés, amelyet a Párbeszéd EP-képviselője adott be Farkas Flórián kegyelmi ügyében. A miniszterelnök tanácsadóját 1998-ban ítélték el hűtlen kezelés vádjával, de nem kellett bevonulnia a börtönbe, mert az akkori köztársasági elnöktől amnesztiát kapott.

Jávor Benedek most azt szerette volna megtudni a tárcától, hogy milyen alapon titkosították az ügyet 30 évre, és azóta felülvizsgálták-e a minősítést. Az Igazságügy Minisztériumnál azt a tájékoztatást adták a politikusnak, hogy azért nem válaszolnak, mert a dokumentum eltűnt.

Azóta is voltak ügyei

Farkas Flóriánnak nem ez lehet az egyetlen büntetőügye, a nyáron például csalás és közokirat-hamisítás miatt két roma politikus feljelentette a Lungo Drom elnökét a Fővárosi és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Főügyészségen. Lakatos Oszkár és Vajda László szerint a Lungo Drom gazdasági és pénzügyeiről Farkas Flórián által készített jegyzőkönyvek közokirat-hamisításnak minősülnek. Az Országos Roma Önkormányzat képviselői a roma szervezet VIII. kerületi épületére bejegyzett, 60 milliós jelzálogjogot is firtatták.

Csődbe vitte a roma önkormányzatot

Lakatos Oszkár egyébként több alkalommal is bírálta a fideszes politikust a Hír TV-ben. Június végén arról beszélt, Farkas Flórián vezetése alatt került csődközeli állapotba az Országos Roma Önkormányzat, mivel a miniszteri biztos ellenőrzés nélkül kapott pénzeket az államtól, 2011 és 2014 között ugyanis az alapvető, negyedéves bevallásokat sem mutatta be az Államkincstárnak. Hozzátette, a cigányság arcul köpésének tartják, hogy a kormány továbbra sem engedi el „ennek a bűnözőnek a kezét és újra megállapodást kötöttek vele”. Szerinte Farkas Flórián elszámoltatására lenne szükség.

Lakatos Kálmán Olga műsorában pedig kijelentette: a hatóságok politikai nyomásra odázzák el a Farkashoz köthető ügyek vizsgálatait. Azt is kijelentette: Farkast egy „kamuközgyűlés kamuküldöttei” választották újra a LungoDrom elnökének még júniusban. A szervezet Heves megyei elnökét nem hívták meg a tisztújításra, ahogy a többi, Farkassal szemben álló vezetőt sem, így pedig, mint kiderült, mandátumukat is elvesztették a szervezetben. Lakatos szerint a Orbán Viktor azért nem engedi el Farkas kezét, mert akkor fideszesek is lebuknának az Országos Roma Önkormányzat visszaéléseivel kapcsolatban.

A háttérből tovább irányít?

Októberben Lakatos már arról beszélt, az ORÖ-nek „papírja van róla, hogy szabálytalanul működik”, mégsem hívnak össze új közgyűlést, a háttérből pedig továbbra is Farkas Flórián irányítja a roma szervezetet. A politikus annak kapcsán jelentett ki ezt, hogy szervezet májusi üléséről kitiltották a nyilvánosságot, ezután pedig több politikus a kormányhivatalhoz fordult. A hivatal válaszlevele szerint a nyilvánosság kizárásával súlyos eljárási jogszabálysértést követtek el, ezért az ülés megismétlését és a határozatok újratárgyalását tartják indokoltnak. Új közgyűlést viszont azóta sem tartottak.

A NAV is nyomoz

Október elején a NAV házkutatást tartott az Országos Roma Önkormányzat volt megyei irodáiban, amelyek többségében a képviselők lakásán működtek. A RomNet számolt be róla, hogy 34 szabálytalanul működtetett, és azóta már bezárt irodában is iratokat foglaltak le, a költségvetési csalás gyanújával zajló büntetőeljárás részeként. Az adóhatóság azután kezdett vizsgálódni, hogy a portál tavaly a birtokukba került bizonyítékok alapján megírta, hogy a szervezet azoknak a képviselőknek és családtagjaiknak, akik Farkas Flóriánt támogatták, és segítették Hegedüs István elmozdítását az elnöki székből, havi négyszázötvenezer forintot adott irodafenntartásra, kétszázezer forintot pedig mentori fizetés címén utalt nekik.

Nem tudni, bejár-e dolgozni

Nem az a fontos a kormány szerint, hogy Farkas Flórián bejár-e a munkahelyére. Az egyik szocialista parlamenti képviselő kérdezett arra rá, hogy a miniszterelnök romaügyi biztosa hányszor volt benn az irodájában. Bangóné Borbély Ildikó konkrét választ nem kapott, azt viszont megtudta, hogy egy miniszterelnöki biztos teljesítménye nem attól függ, hogy bejár-e rendszeresen a munkahelyére. Az ellenzéki képviselő kíváncsi lett volna arra, hogy Farkas Flórián munkájának van-e írásos nyoma, ám erre a kérdésre semmitmondó, általános választ kapott a kormányzattól.