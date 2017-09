Horváth: Csakis Gyurcsánnyal sikerülhet

Az MSZP-s Horváth Csaba szerint a mostani demokratikus ellenzék „töketlen”, beleértve saját pártját is.

Csakis Gyurcsány Ferenccel sikerülhet a kormányváltás – Horváth Csaba szerint. Az MSZP-s politikus az ATV reggeli műsorában azt mondta: a mostani demokratikus ellenzék töketlen, beleértve saját pártját is. A politikus szerint a választókat csak az érdekli, hogy hogyan lesz kormányváltás, nem pedig az, hogy ki kivel nem akar együttműködni. Azt is mondta, hogy az ellenzéki pártoknak be kell fejezniük a hisztit és le kell ülniük egymással.

Továbbra is az új pólusban és az egyéni jelöltekben látja a lehetőséget Orbán Viktor leváltására Szigetvári Viktor. Az Együtt választmányi elnöke Reggeli járat című műsorunkban megismételte: nem akarnak választási együttműködést az MSZP-vel és a DK-val, de a tárgyalásoktól nem zárkóznak el. Az Együtt a Párbeszéddel, az LMP-vel és a Momentummal szeretne közös listát – erről szerdán egyeztetnek, de egyelőre csak a Párbeszéd jelezte részvételét.