Bárki javára visszalép az Együtt és szinte bárkivel összefog

Továbbra is az új pólusban és az egyéni jelöltekben látja a lehetőséget Orbán Viktor leváltására Szigetvári Viktor.

Az Együtt választmányi elnöke Reggeli Járat című műsorunkban megismételte: nem akarnak választási együttműködést az MSZP-vel és a DK-val, de a tárgyalásoktól nem zárkóznak el. Az Együtt a Párbeszéddel, az LMP-vel és a Momentummal szeretne közös listát - erről szerdán egyeztetnek, de egyelőre csak a Párbeszéd jelezte részvételét.

„Számunkra Szél Dettinek, Szél Bernadettnek az ambíciója egy szimpatikus ambíció, ő egy tisztességes, népszerű politikus. Szívesen fogadnánk el akár miniszterelnök-jelöltnek, ahogy egyébként Karácsony Gergelyt is. Értékeljük utána Botka Lászlónak a levelét is. Én abban egészen biztos vagyok, hogy elutasító választ, mint a viccben a sündisznó, nem fog kapni a Magyar Szocialista Párt. Az egyéni jelöltek szintjén dől el a választás, akkor meg lehet dönteni Orbán Viktor hatalmát, minden választókerületben egy egyéni jelölt kell, ebben mi DK, MSZP, LMP, Momentum javára is visszalépünk” – közölte Szigetvári Viktor.

