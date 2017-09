Cipősdobozoktól rémültek meg a kormánypárti lapok

Sajtótájékoztatóval egybekötött éneklős performanszot tervez cipősdobozok segítségével a Független Diákparlament az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) előtt, a kormánypárti lapok rendbontással és blokáddal rémisztgetnek.

„Agresszív megmozdulást terveznek” a Független Diákparlament tagjai, „aminek keretében blokád alá vennék az Emberi Erőforrások Minisztériumát” – olvasható az Origón a 888 cikkére hivatkozva. Később azt írják, ez lehet az állítólagos őszi zavargáshullám első állomása. Az írásokban „forró őszről”, rendbontásról, balhéról esik szó, amikre nyilván Soros György adott utasítást.

Később ezt az állítást magában a cikkben cáfolják. A továbbiakból kiderül, hogy a diákparlament annyira készül, hogy az Emmi előtt sajtótájékoztatót tartsanak. Ennek keretében felállítanának egy falat a minisztérium előtti járdára (tehát még csak nem is az ajtóba), cipősdobozokból, amit a Pink Floyd Another Brick in the Wall című számának éneklése közben le is bontanának. Ezt erőszakos blokádnak nevezni finoman szólva túlzás.

Németh Szilárd fenyegetésről beszélt, a titkosszolgálatok cáfolták

A pénteki esemény leírása így szólt: „mindenki hozzon 2 darab cipősdobozt, melyre majd helyben felragasztunk mindegyikre egy-egy FDP-javaslatot. Közben elénekeljük közösen a Pink Floyd Another Brick in the Wall számát, annyi különbséggel, hogy »teacher« helyett »Balog« lesz (hey, Balog, leave them kids alone). Mindehhez gitározni is fogunk, és tartunk sajtótájékoztatót a falépítés közben.” A diákparlament egyébként azt kifogásolja, hogy az Emmi korábban nem hallgatta meg a javaslataikat.

Az eseménynél a cikkre válaszul az egyik szervező azt írta, „először is örülünk, hogy miután egyetlen sajttájunkra nem jöttetek el, egyetlen rendezvényünket nem tiszteltetek meg, amire hívtunk, végre foglalkoztok velünk.

Tavaly úgy csak közvetlenül hatezer diák szavazott az FDP választásán, és ennél sokkal több volt, akikkel közvetetten beszéltek, akinek a véleményét továbbították, a legkisebb településektől a fővárosig. Nálunk, Csongrád megyében pl. egy kisszállási lány vitte magasan a prímet, nem szegedi. És jöttek sokan olyan kis települések szakképző iskoláiból, akik olyan problémákat soroltak föl, amit én szegedi gimnazistaként el sem tudtam volna képzelni. Igen, tényleg örülök, hogy írtok rólunk, kár, hogy már a kötőszavak sem igazak a cikkben. Tényleg, a helyreigazításokon kívül képtelenek vagytok nem hazudni? Ez valamiféle kényszerbetegség már nálatok?”

Kormánypárti politikusok már hónapok óta jósolják, hogy idén ősszel ellenzéki szervezetek erőszakos akciókat hajtanak végre. Nemrég az ügyben a parlament nemzetbiztonsági bizottságát is összehívták. Arról, hogy itt mi hangzott el, nincsenek biztos információk, mivel az ülés zárt volt. Németh Szilárd nyilatkozata szerint valós veszélyre figyelmeztettek a hivatalos szervek, ezt azonban a nemzetbiztonságiak cáfolták – ami nem meglepő, ha tényleg ilyen komolyságú fenyegetésektől tart ősszel a Fidesz.