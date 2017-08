Botka: Nincsenek az MSZP-n belül árulók

Árulónak ugyan nem tartja Molnár Zsoltot, de arra, amit az MSZP miniszterelnök-jelöltje szerint Molnár tett, hogy az elfogadott politikai stratégiát nyíltan megkérdőjelezte, nem talált a Hír TV-ben jobb szót Botka László, mint az árulás. A szocialista politikus Egyenesen Kálmán Olgával című műsorunkban nem zárta ki, hogy vannak a pártban a Fidesz által sakkban tartott vezetők, hiszen „a látszata sokak szemében ennek megvan.”

Nem tudja Botka László, hogy Molnár Zsolt mire alapozta azt, hogy ő felel a fővárosban a választási egyeztetésekért az MSZP-n belül. „Nem volt ilyen megbízása és kinevezése Molnár Zsoltnak az Országos Választási Bizottságtól, tehát nem volt eddig felelőse a budapesti választási felkészülésnek. (…) Most foglalkoztunk először részleteiben a budapesti ügyekkel, és én abban hiszek, hogy egy választási felkészülést arra kell, arra érdemes bízni, aki már bizonyított és Tóth József, a XIII. kerület polgármestere – nem túlzás azt állítani – Budapest legsikeresebb polgármestere” – jelentette ki Botka a stúdiónkban.

Közös jelöltek, közös lista

A politikus kitért arra is, a célok nem változtak: mind a 106 választókörzetben, beleértve a 18 budapesti parlamenti választókörzetet is, egy demokratikus kihívó legyen, egy közös jelölt legyen, „közösen induljanak a kormányváltást akaró demokratikus politikai erők, és országosan is egy jelölt legyen.” Hozzátette: ismerik a Fidesz által létrehozott választási rendszert, és tudják, hogy ekkor van a legnagyobb esélyük a győzelemre.

Arra a műsorvezetői felvetésre, hogy Molnár Zsoltnak amellett, hogy azonosak az elképzelései, miszerint közös jelöltekre és közös listára van szükség a választási győzelemhez, azt gondolja, hogy az MSZP nem szabhatja meg, hogy a Demokratikus Koalíció elnöke rajta van-e egy listán, vagy nincs, azt jelentheti, hogy a kettőjük vitája (Botka és Molnár – a szerk. )mögött Gyurcsány Ferenc DK-elnök személye áll, Botka azt felelte: nem kizárólagosan. „Ez úgy kezdődött, hogy Molnár Zsolt először a párton belül kezdett el köröztetni egy anyagot, vagy tanulmányt, ma pedig megjelentette a sajtóban, és ez több ponton eltér attól a politikai stratégiától, amit az MSZP májusban a kongresszusán elfogadott. (…) Egy politikai párt, vagy közösség értelemszerűen úgy működik, hogy kellenek demokratikus viták, ezeket megtartottuk hónapokon keresztül, én év elejétől kezdve elmondtam, hogy szerintem mi kell a választási győzelemhez, én a győzelem receptjét tettem le az asztalra, végigturnéztam vele az egész országot, a párt összes testülete ezt megvitatta, támogatásáról biztosított, de egy politikai közösség úgy működik, hogy ha a viták után kialakul a döntés, akkor onnantól kezdve mindenkinek az a dolga értelemszerűen, hogy ezt a politikai stratégiát, a közös döntést sikerre vigye” – szögezte le a Hír TV-ben a szocialisták miniszterelnök-jelöltje.



Botka arra is felhívta a figyelmet, hogy nem nevezte árulónak Molnár Zsoltot. „Én azt mondtam, hogy úgy tűnik most, így 8-9 hónappal a választások előtt, hogy mint hogyha a demokratikus oldal néhány politikusa nem venné észre, hogy a Fidesz kottájából játszik.”

„A demokratikus viták után van egy döntés egy politikai stratégiáról, és néhány héttel a döntés után ezt (egy szocialista politikus) megkérdőjelezi, erre nem nagyon lehet egyébként más szót találni, mint, azt, hogy a közös döntést elárulta” – tette hozzá.





Arra a kérdésre, hogy vannak-e az MSZP vezetésében a Fidesz által sakkban tartott vezetők azt felelte, „nagyon bízom benne, hogy nincsenek, de politikusok vagyunk, ami azt jelenti, hogy a politikusok magatartásából kell levonni a következtetést. Látom, hogy a látszata sokak szemében ennek megvan, én kőkeményen küzdök, hogy ezt a látszatot is el tudjuk tüntetni” – így Botka.

Nincsenek az MSZP-n belül árulók



„A legrosszabbul teljesítő baloldali kormány is ezerszer jobb volt, mint a mostani Orbán-kormány, ez vitán felül áll”, jelentette ki Botka annak kapcsán, hogy hogyan értékeli Gyurcsány Ferenc politikai teljesítményét. Hozzátette, nincs személyes ellentéte a volt kormányfővel, amellett ugyan akkor nem mehet el senki, hogy „a választópolgárok jelentős részének rosszabb emlékképe van a 2010 előtti kormányzásról, mint amit esetleg én gondolok róla.”