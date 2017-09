Bizottság előtt felel szavaiért Rogán – már ha elmegy

A Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter korábban arról beszélt, ősszel a Soros-pénzelte szervezetek zavargásokat robbanthatnak ki – ilyen jelzés ugyanakkor más nemzetbiztonsági szervtől nem érkezett. Rogánt az Arton Capitalhoz történt betörésről is megkérdezné a nemzetbiztonsági bizottság.

Kedden délelőttre várja meghallgatásra a propagandaminisztert a parlamenti nemzetbiztonsági bizottság azok után, hogy Rogán Antal utcai zavargásokat vizionált a választási kampány idejére, és azt is kijelentette: a Soros György által pénzelt szervezetek vihetik utcára a zavargókat. Mint mondta: „A terv lényege, hogy elhárítsák az útból a Magyarország déli határainál álló kerítést. Ez a kampányban valószínűleg éles küzdelemhez fog vezetni, ezért én akár olyan eszközökre is számítok, amelyekkel még nem találkoztunk magyar választási kampányban: utcai zavargásokra és hasonló akciókra, például amilyenek Hamburgban voltak legutóbb.”

A szocialista Molnár Zsolt vezette testület arra vár választ, hogy a miniszter mire alapozta kijelentését, ugyanis Molnár szerint egyetlen nemzetbiztonsági szervtől sem érkezett „hasonló figyelmeztetés”.

A bizottság elnöke a Hír TV online kérdésére azt is elmondta, hogy az ülésen szó lesz még többek között az Arton Capitalhoz történt betörésről is, amely kapcsán legutóbb azt derítettük ki, hogy hónapokkal az eset után sem hallgattak ki senkit. A letelepedési kötvényekkel foglalkozó cégtől több száz milliónyi készpénzt, illetve bizalmas dokumentumokat is elloptak még áprilisban. Az ügynek nemzetbiztonsági kockázata is lehet, és a háttérben felsejlik Habony Árpád és a kötvényprogram ötletgazdája, Rogán is, akitől ebben a témában is válaszokat vár a bizottság.

„Persze, ha Rogán Antal megjelenik az ülésen” – tette hozzá a testület MSZP-s vezetője.