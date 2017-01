Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője és több vezető orvos is a helyszínen tartózkodik, és személyesen látják el a könnyebb sérülteket – számolt be a Hír TV munkatársa Veronából 22 órakor. A diákokat és szüleiket elszállásoló hotelben alakítottak ki egy átmeneti rendelőt. Az olasz hatóságok a baleset minden túlélőjét kihallgatják, a szülők és a gyerekek csak akkor hagyhatják el a veronai szállodát, ha ez megtörtént – tette hozzá munkatársunk. A helyszínen rövid sajtótájékoztatót tartott Hassay Zsófia, Terézváros fideszes polgármestere is, aki köszönetét fejezte ki az olasz hatóságoknak áldozatos munkájukért.