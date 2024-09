Vezércikk - Valódi tervek kontra demagóg ígéretek + videó

Magyar Péter beleáll az egészségügybe, és luxussal vádolja a komplett kormánypárti holdudvarral együtt a politikusokat, miközben ő élt vissza, ha úgy tetszik az ilyen típusú lehetőségekkel. A témáról a Vezércikk vendégei is elmondták a véleményüket.

Apáti Bencével, Fricz Tamással és Kacsoh Dániellel beszélgettünk a most éppen a schengeni tagságunkat fenyegető Európai Bizottság képmutató politikájáról, de arról is, hogy az SZDSZ egyik alapítója szerint Magyar Péter alkalmatlan a kormányzásra.

Vezércikk: Magyar Péter a Parlamentből is kitiltaná a mobiltelefonokat + videó

Arcbőrvastagság-versenybe kezdtek a külföldről fizetett globalisták. Magyar Péter végigchatelte és szelfizte az első európai parlamenti kamu-munkanapját, most meg betiltatná a mobilozást az Országgyűlésben. A gondolkodás helyett is Facebook-élőző momentumosok pedig lenyúlták az ötletet és benyújtották határozati javaslatként. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.