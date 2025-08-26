Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

2025. augusztus 26., kedd 21:45 | Hír TV

Végre kimondta valaki – egy rangos francia diplomata – hogy az átlag Nyugat-európai polgár már ellenségesen viszonyul az ukrajnai háborúhoz. Hogyan lehet olyan háborús vagy válságpolitikai célokat képviselni, amelyek mögött nincsen meg a társadalmi támogatás?

  • Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

Vendégeink: 

Lajkó Fanni, aki szerint Magyar Péternek és az összes tiszásnak az a vágya, hogy legyen 106 Magyar Péter.

Dezse Balázs, aki szerint jól fogunk szórakozni azon, amikor a kereskedelmi tévékhez hasonló válogatás után kiderül milyen önjelölteket hoz felszínre a Tisza Párt castingja.

és Gajdics Ottó, aki szerint Magyar Péternek gőze sincs az adórendszerről, arról meg nem beszélhet, amit ebben a témában Brüsszelből elvárnak tőle.

Témáink:

DUPLAGONDOL – Csökkentés helyett brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt

HATÁRIDŐ - Már nyugtalankodnak a Tisza Szigetesek

OTTHONTEREMTÉS - Megjelent az a kormányrendelet a támogatásokról

 

További híreink

Kulcsár Edina kínosan magyarázkodik a férje miatt, de rosszabb helyzetbe hozta

Döbbenetes vétó Lengyelországból: az új elnök kőkeményen odacsap az ukrán menekültek támogatásának

Retró kvíz – 10-ből 9-en elvéreznek rajta, neked sikerül?

Bayer Zsolt: Egy nagyszerű idős úr!

A „banántrükkel” fosztják ki a boltokat: egyre több a trükkös vásárló az önkiszolgáló kasszáknál

Barátság kőolajvezeték: Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Óriási bejelentést tett az új Forma-1-es csapat, elárulták, kik lesznek a pilótái

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

További híreink

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

A Magyar Nemzet szerint Varga Judit megjelenése óta Magyar Péter egyre többet hibázik + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
2
Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén
3
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
4
Botrány Budapesten: Karácsony ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, a Fidesz magyar zászlóval tiltakozik
5
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
6
Sokkoló kiszivárgás: Magyar Péterék brutális szja-emeléssel térítenék vissza a Bajnai-korszak rémálmát + videó
7
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
8
Az uniós forrásokról szólt Navracsics Tibor
9
Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó
10
Háború Ukrajnában – Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a Fekete-tengeren + videó

Legfrissebb híreink

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

 Magyarország kormánya és az Európai Unió példaértékű együttműködésével 67 milliárd forint támogatja a fenntartható vízgazdálkodást – jelentette be Hubai Imre államtitkár Gödöllőn. A hazai agrárium elkötelezettségét méltatva új pályázatok indulnak szeptembertől, akár 200 millió forintos támogatással, hogy a gazdálkodók a klímaváltozás kihívásaira válaszolva fejleszthessék az öntözést és a vízmegtartást.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!