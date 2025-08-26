Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

Megosztás itt:

Vendégeink:

Lajkó Fanni, aki szerint Magyar Péternek és az összes tiszásnak az a vágya, hogy legyen 106 Magyar Péter.

Dezse Balázs, aki szerint jól fogunk szórakozni azon, amikor a kereskedelmi tévékhez hasonló válogatás után kiderül milyen önjelölteket hoz felszínre a Tisza Párt castingja.

és Gajdics Ottó, aki szerint Magyar Péternek gőze sincs az adórendszerről, arról meg nem beszélhet, amit ebben a témában Brüsszelből elvárnak tőle.

Témáink:

DUPLAGONDOL – Csökkentés helyett brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt

HATÁRIDŐ - Már nyugtalankodnak a Tisza Szigetesek

OTTHONTEREMTÉS - Megjelent az a kormányrendelet a támogatásokról