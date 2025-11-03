Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza párton belül + videó

2025. november 03., hétfő 22:00 | HírTV
botrány adatszivárgás Magyar Péter Vezércikk Tisza Párt

Újabb 200 ezer tiszás szimpatizáns érzékeny adatai szivárogtak ki az alkalmazásból. Magyar Péter vasárnap még orosz hekkerekről beszélt, hétfőn azonban már a magyar kormányt okolta. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

  • Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza párton belül + videó

A tartalomból: 

  • SZIVÁRGÁS 2.0 - Újabb tiszás adatbázis került ki a világhálóra
  • STRABAG-ÜGY - Egy osztrák párt az útépítő cégen át támogatta a Tisza Pártot
  • IMPORTTILALOM - Bíróság elé viheti Magyarországot az Európai Unió Ukrajna miatt
  • ÚJABB SZÖVETSÉGES – Ezúttal Egyiptomban folytatta az „elszigetelődést” Orbán Viktor

Vendégeink: 

  • ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint adott a kérdés, hogy ha a Tisza Párt saját szimpatizánsainak adataira sem tud vigyázni, akkor hogyan tudná megvédeni az ország lakóit.
  • Bálint Botond, aki azt állítja, hogy a Tisza Világ applikáció a legprimitívebb fércmunka.
  • Szűcs Gábor, aki annyira sok a véletlent lát a Tisza Világ applikáció körül, hogy szerinte ez már nem szivárgás, hanem szándékos szivárogtatás.

Műsorvezető: M. Kovács Róbert

Teljes adás: 

 

További híreink

