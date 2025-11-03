Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza párton belül + videó

A tartalomból:
- SZIVÁRGÁS 2.0 - Újabb tiszás adatbázis került ki a világhálóra
- STRABAG-ÜGY - Egy osztrák párt az útépítő cégen át támogatta a Tisza Pártot
- IMPORTTILALOM - Bíróság elé viheti Magyarországot az Európai Unió Ukrajna miatt
- ÚJABB SZÖVETSÉGES – Ezúttal Egyiptomban folytatta az „elszigetelődést” Orbán Viktor
Vendégeink:
- ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint adott a kérdés, hogy ha a Tisza Párt saját szimpatizánsainak adataira sem tud vigyázni, akkor hogyan tudná megvédeni az ország lakóit.
- Bálint Botond, aki azt állítja, hogy a Tisza Világ applikáció a legprimitívebb fércmunka.
- Szűcs Gábor, aki annyira sok a véletlent lát a Tisza Világ applikáció körül, hogy szerinte ez már nem szivárgás, hanem szándékos szivárogtatás.
Műsorvezető: M. Kovács Róbert
