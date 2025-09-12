Vezércikk - Trump, Fico, Charlie Kirk mind találkoztak azzal, hogy mit jelent a demokratikus párbeszéd a baloldalon + videó

Témáink:
- FELÜLVIZSGÁLAT – Magyarország továbbra is ellenáll az unió háborús nyomásának
- TORT ÜLTEK - Gúny tárgyává tette Charlie Kirk halálát a liberális közösség
- HIÁBA TAGADJÁK - A Tisza Párt brutálisan megemelné a társasági adót is
Vendégeink:
- Szűcs Gábor, aki szerint Charlie Kirk fegyvere az érvelés volt, amit csak éles lőszerrel voltak képesek legyőzni ellenségei.
- Rákay Philip, akinek meggyőződése, hogy egy kisebbségben lévő csőcselék ássa a politikai árkokat, de mi magyarok nem ilyen országot akarunk.
- és Móczár Gábor, aki szerint Magyarországon minden el kell követni azért, hogy még véletlenül se ismétlődhessen meg valami hasonló, mint ami Charlie Kirkel történt.