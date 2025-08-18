Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó

Az adás témái:
Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez.
Amerikába megy tárgyalni Ukrajna, amelynek az unió szerint „acélsünné” kell válnia.
Tovább akarják szigorítani Manfred Weber párttársai a sorkatonaságot Németországban.
Orbán Viktor: A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még.
Számon kérte a „vakációzó” kormánytagokat a nyarat végig szórakozó Magyar Péter.
A holokauszttal viccelődtek a Tisza Párt egyik csoportjában.
Az adás vendégei:
Szabó László, aki úgy érzi, hogy Donald Trump alaposan rálépett a gázra az ukrajnai béketeremtést illetően,
ifjabb Lomnici Zoltán, aki számára jelzésértékű, hogy Zelenszkijt gardedameként kísérik az uniós vezetők a washingtoni tárgyalásaira,
és Ómolnár Miklós, aki úgy érzi, hogy megtört a jég és szerinte már nem lehet megakadályozni az ukrajnai békefolyamatot.
Teljes adás: