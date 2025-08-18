Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó

2025. augusztus 18., hétfő 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Velkovics Vilmos vezette.

  • Vezércikk – Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez + videó

Az adás témái:

Trump és Putyin egyértelművé tette, mi kell a háború befejezéséhez.

Amerikába megy tárgyalni Ukrajna, amelynek az unió szerint „acélsünné” kell válnia.

Tovább akarják szigorítani Manfred Weber párttársai a sorkatonaságot Németországban.

Orbán Viktor: A héten ötszáz új digitális polgári kör jött létre, és több is jön majd még.

Számon kérte a „vakációzó” kormánytagokat a nyarat végig szórakozó Magyar Péter.

A holokauszttal viccelődtek a Tisza Párt egyik csoportjában.

 

 

Az adás vendégei:

Szabó László, aki úgy érzi, hogy Donald Trump alaposan rálépett a gázra az ukrajnai béketeremtést illetően,

ifjabb Lomnici Zoltán, aki számára jelzésértékű, hogy Zelenszkijt gardedameként kísérik az uniós vezetők a washingtoni tárgyalásaira,

és Ómolnár Miklós, aki úgy érzi, hogy megtört a jég és szerinte már nem lehet megakadályozni az ukrajnai békefolyamatot.

 

Teljes adás:

