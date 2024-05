Vezércikk – Történelmi látogatásra érkezett a kínai elnök egy gazdasági háború árnyékában + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

A francia Le Monde szerint a kínai elnök emberi jogi kritikát sem Szerbiában, sem Magyarországon nem kap majd. És akkor most ismételjük el, hogy honnan utazott Belgrádba Hisz Csin Ping... Igen Párizsból. Tényleg ennyire szükséges a haladárok szerint a demagóg hangulatkeltés?!

Magyar Péter és a Tisza Párt európai parlamenti listájának 6. helyezettje, Gerzsenyi Gabriella egy 2023-as posztjában vallotta be, hogy évekig fúrta a magyarországi rezsicsökkentést. „Számtalanszor leírtam jómagam is még brüsszeli tisztviselőként, hivatalos jelentésekben, hogy a rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan. Hát, most már nincs hivatalos mandátumom, hogy erre javaslatot tegyek” – írta Gerzsenyi, aki 2005 és 2021 között dolgozott Brüsszelben, az Európai Bizottságnál.

A június 9-i európai uniós és önkormányzati választás jóval többről szól, mint hogy kik képviseljenek bennünket az Európai Parlamentben, illetve az önkormányzatokban, ez a választás háború és béke kérdéséről is dönt – jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy barcsi választási fórum. Dömötör Csaba hangsúlyozta az európai együttműködés legfőbb ígérete a béke volt, ám – szavai szerint – az unió most pont ezt az ígéretet nem tudja tartani.

Otthagyja a Momentumot Ilyés Márton gazdaságpolitikus, a párt korábbi elnökségi tagja. Kiemelte, hogy egyre nehezebben tudott azonosulni a Momentum jelenlegi irányvonalával, nem érti a párt politikai ajánlatát a budapesti választásokon, ezért képviselni sem tudja még a szűkebb környezetében sem és a kényszerpályákról való letérésre nem lát valódi esélyt.

Feltehetően a főpolgármester közvetlen bizalmi köréből szivárogtathatta ki valaki azt a nagy mennyiségű dokumentumot, belső levelezést és egyéb más adatokat, amelyekből annyi már most látható, hogy 2019-ben, a Mindenki Budapestért Egyesületen (MIBU) keresztül, külföldről finanszírozták Karácsony Gergely főpolgármesteri kampányát. A tűpontosan felrajzolható működési modell kísértetiesen hasonlít a 2021-ben Karácsony előválasztási kampányának lebonyolítására alakult 99 Mozgalomnál már megismert struktúrához.

Szorosabb párbeszédre és együttműködésre van szükség Budapest vezetése és a kormány között annak érdekében, hogy a főváros rendezettebb, tisztább és biztonságosabb legyen – mondta a Fidesz-KDNP főpolgármester-jelöltje kedden Budapesten, miután egyeztetett Pintér Sándor belügyminiszterrel. Szentkirályi Alexandra arról beszélt, hogy megválasztása esetén – a 2019 előtti mintára – szorosabb együttműködést alakítana ki kormánnyal, ezért négy témában – közbiztonság, közlekedés, hajléktalanság, bulinegyed – folytatott megbeszélést a belügyminiszterrel.

Elképesztő menekülést produkált Trippon Norbert, újpesti DK-s polgármesterjelölt, amint meglátta a Magyar Nemzet stábját, egyből befutott a piacra, ahol szökellve menekült a stáb elől, végül egy liftben talált magának búvóhelyet. A riportban az úgynevezett autósmoziprojekt került volna terítékre, melyben az önkormányzat és a munkát ténylegesen végző cég közé beiktattak egy céget, amely csak számlázott és munkavégzés nélkül lefölözte a túlárazásból keletkező többletet. Az ügyben feljelentés is történt.

Az adás vendégei:

Gajdics Ottó, aki szerint fölösleges azokkal a fekete öves kommunistákkal foglalkozni, akik álságos módon, az első perctől támadják a keleti nyitás politikáját.

Georg Spöttle, aki 20 éve még lelkesedett az unióért, de ma már teljes kiábrándulással figyeli azt, ami Brüsszelben történik.

és L. Simon László, aki úgy véli, hogy a Soros-alapítvány 1985-ös magyarországi megjelenése óta létezik egy sajátos pénzügyi és politikai beetetés.

A teljes adás: