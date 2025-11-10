Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó

2025. november 10., hétfő 21:56 | HírTV
vélemény elemzés Vezércikk amerikai-magyar csúcs

Az év eddigi legfontosabb tárgyalásán van túl Orbán Viktor. Kezet rázott az amerikai elnökkel az olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Közben egy Trump-interjú miatt hullanak a fejek a BBC-ben.

A tartalomból: 

  • EGYÉRTELMŰ - Az amerikai szankciómentesség időkorlát nélküli
  • MEGRÖGZÖTTSÉG - Brüsszel kitart energiapolitikája mellett
  • HÁBORÚS RIOGATÁS - Ruszin-Szendi szerint megtámadhatják az országunkat!
  • DOMINÓ – Tovább gyűrűzik a Tisza Párt adatszivárgási botránya

Vendégeink: 

  • Borbély Beáta, aki úgy véli, hogy nagy szerepe volt Orbán és Trump személyes kapcsolatának abban, hogy mentesültünk az amerikai olajszankciók alól.
  • Móczár Gábor, aki szerint vége azoknak az időknek, amikor a BBC részéről fújják a passzát szelet arról, hogy mi az objektív valóság.
  • ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint nagyobb arculcsapás nem érhette az uniót, mint amikor az Egyesült Államok elnöke az illegális migráció ügyében Magyarország álláspontja mellé állt.

Teljes adás: 

 
 

Kapcsolódó tartalmak

