Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó

A börtönben eltöltött kevesebb mint három hét után fellebbezése eredményeként szabadlábra helyezték hétfőn Nicolas Sarkozyt. A volt francia elnököt bűnszövetségben elkövetett bűncselekmény miatt ítélték öt évi börtönbüntetésre a 2007-es elnökválasztási kampányának líbiai finanszírozásával kapcsolatos perben..

Rétvári Bence: Orbán Viktor képes volt arra, amit rajta kívül senki nem tudott volna elérni Európában

Csak Orbán Viktor és Donald Trump személyes kapcsolatának, egy évtizede tartó szövetségének köszönhető az, hogy a magyar emberek könnyebben tudnak belevágni ebbe a télbe, mert nem fog radikálisan megnőni sem a rezsi, sem a tankolás díja - mondta a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára Nagyatádon hétfőn.