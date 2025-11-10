Vezércikk – Történelmi kézfogás: elkerültük a katasztrófát + videó

A tartalomból:
- EGYÉRTELMŰ - Az amerikai szankciómentesség időkorlát nélküli
- MEGRÖGZÖTTSÉG - Brüsszel kitart energiapolitikája mellett
- HÁBORÚS RIOGATÁS - Ruszin-Szendi szerint megtámadhatják az országunkat!
- DOMINÓ – Tovább gyűrűzik a Tisza Párt adatszivárgási botránya
Vendégeink:
- Borbély Beáta, aki úgy véli, hogy nagy szerepe volt Orbán és Trump személyes kapcsolatának abban, hogy mentesültünk az amerikai olajszankciók alól.
- Móczár Gábor, aki szerint vége azoknak az időknek, amikor a BBC részéről fújják a passzát szelet arról, hogy mi az objektív valóság.
- ifj. Lomnici Zoltán, aki szerint nagyobb arculcsapás nem érhette az uniót, mint amikor az Egyesült Államok elnöke az illegális migráció ügyében Magyarország álláspontja mellé állt.
Teljes adás: