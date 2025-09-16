Keresés

2025. 09. 16.
Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó

2025. szeptember 16., kedd 21:45 | Hír TV

Lázár János kemény szavakkal illette a „luxizó celebeket és dubajozó hülyegyerekeket” a párt digitális harcosainak tartott beszédében. Egy erős belső kritika, amely új korszakot nyithat a Fidesz kommunikációjában.

Témáink: 

  • ITT NEM JÖNNEK ÁT – 10 éve zajlott a „röszkei csata”
  • LENDÜLET – Stabilizálták táborukat a kormánypártok
  • SZEMBENÉZÉS – Lázár János szerint a hibákról is beszélni kell

Vendégeink:

  • ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a 106 képviselőjelölt megnevezése rémálom lesz Magyar Péter számára, mert ennyi emberre nem tehet egyszerre szájkosarat.
  • Kovács András, aki emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter még csak ma jelentette be azt, amiről egy éve már kész tényként beszélt.
  • és Boros Bánk Levente, aki szerint a közvélemény kutatások is azt mutatják, hogy Magyar Péteren nem segített az, hogy munka helyett nyaralni ment.

Beazonosították a Ruszin-Szendi Romolusznál egy Tisza-rendezvényen tartott fegyvert + videó

Halál várhat Charlie Kirk gyilkosára

 Egyebek mellett gyilkosság minősített esete, igazságszolgáltatás akadályozása és lőfegyverrel elkövetett bűncselekmény miatt emeltek vádat kedden a Charlie Kirk elleni halálos merénylet gyanúsítottja, Tyler Robinson ellen az amerikai Utah államban.

