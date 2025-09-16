Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó

Vezércikk - EP-botrány: Charlie Kirk halála után a Patrióták a célkeresztben + videó

Az Európai Parlament egyes képviselői politikai támadást indítottak a Patrióták ellen, miután elhunyt Charlie Kirk amerikai konzervatív véleményvezér. A jobboldali politikusok szerint az eset jól mutatja, hogyan terjed a gyűlöletkeltés és a félretájékoztatás az Európai Unióban is, az amerikai mintát követve.