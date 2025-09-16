Vezércikk - Teljesen kiakadt Lázár János + videó

Témáink:
- ITT NEM JÖNNEK ÁT – 10 éve zajlott a „röszkei csata”
- LENDÜLET – Stabilizálták táborukat a kormánypártok
- SZEMBENÉZÉS – Lázár János szerint a hibákról is beszélni kell
Vendégeink:
- ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a 106 képviselőjelölt megnevezése rémálom lesz Magyar Péter számára, mert ennyi emberre nem tehet egyszerre szájkosarat.
- Kovács András, aki emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter még csak ma jelentette be azt, amiről egy éve már kész tényként beszélt.
- és Boros Bánk Levente, aki szerint a közvélemény kutatások is azt mutatják, hogy Magyar Péteren nem segített az, hogy munka helyett nyaralni ment.