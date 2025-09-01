Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 01. Hétfő Egyed, Egon napja
Jelenleg a TV-ben:

Lelátó

Következik:

Monitor 23:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk - Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak + videó

2025. szeptember 01., hétfő 22:19 | Hír TV

A TISZA alelnökének újabb súlyos kijelentése az adóemelési terveik kapcsán: le sem kell hallgatni - maga mondja el: a választásokig kamuznak, megvezetik a magyarokat, de aztán mindent lehet!

  • Vezércikk - Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak + videó

Témáink:

  • GYŐZELMI TERV – Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak
  • PÁRHUZAM – Ígérgetés után megszorítások jönnek Németországban
  • GARANCIA - Brüsszel katonákat küldene Ukrajnába

Vendégeink: 

  • Szabó László, aki izgatottan várja, hogy mit mond majd a Tisza Párt, ha egyszer majd őszintén kell beszélni.
  • ifj. Lomnici Zoltán, aki úgy véli, hogy csak egy bizonyos pontig lehet tartósan és gátlástalanul hazudni, mert utána már az a választók megtévesztése.
  • Ómolnár Miklós, aki szerint a neki nem tetsző újságírók előre beígért elhallgattatásával Magyar Péter egy politikai bűzbombát dobott le, hogy elterelje a figyelmet a Tisza Párt adóterveinek kiszivárgásáról.

 Teljes adás: 

További híreink

Az óriási harcsa kis híján felborította a balatoni horgász csónakját – fotó

RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Megtámadták a volt miniszterelnököt, kórházban van

Csokiba mártott ujjpercek: ez lesz az ősz legmenőbb körömtrendje

Szoboszlai nevét zengi Anglia, de fő kritikusa megint odaszúrt neki egy félmondattal

Így készül sütés nélkül a hamis Rákóczi túrós

Brüsszel bemutatja tervét, ennek sokan nem fognak örülni

Döbbenetes: Magyar Péter szabadságon lévő újságírót zaklatott telefonon, kiabálva! Ez lenne a Tisza-féle sajtószabadság?

Napi 1 pohár ebből az italból és kimoshatod a zsírt a szervezetedből

Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében

További híreink

Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében

Tömegek özönlenek vissza Szíriába: 850 ezer menekült tért haza Aszad bukása óta

Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Rokon robbantotta a bombát: Magyar Péter apjáról mesélt
2
Barátság kőolajvezeték: óriási üzemanyag-drágulásra figyelmeztet a Mol-vezér
3
Egy olasz lap szerint Magyarországnak igaza van Ukrajna ügyében
4
RENDKÍVÜLI - Sokk Csehországban: Merénylet a volt miniszterelnök ellen, kórházban van
5
Karol Nawrocki: Lengyelország frontállam, ezért szüksége van a második világháborús német kártérítésre
6
A tiszás Tarr Zoltán újabb megdöbbentő vallomást tett + videó
7
Magyarország mellett Franciaország sem támogatja az amerikai fegyverek vásárlását az Európai Békekeretből + videó
8
Brüsszel célkeresztben: így változna a döntéshozatal Magyarország ellen
9
Telibe találta egy rolleres a biciklist – eldőlt, mint egy ólajtó + videó
10
Döbbenetes: Magyar Péter szabadságon lévő újságírót zaklatott telefonon, kiabálva! Ez lenne a Tisza-féle sajtószabadság?

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!