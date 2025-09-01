Vezércikk - Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak + videó

Témáink:
- GYŐZELMI TERV – Tarr Zoltán szerint a Tisza elbukik, ha vezetői igazat mondanak
- PÁRHUZAM – Ígérgetés után megszorítások jönnek Németországban
- GARANCIA - Brüsszel katonákat küldene Ukrajnába
Vendégeink:
- Szabó László, aki izgatottan várja, hogy mit mond majd a Tisza Párt, ha egyszer majd őszintén kell beszélni.
- ifj. Lomnici Zoltán, aki úgy véli, hogy csak egy bizonyos pontig lehet tartósan és gátlástalanul hazudni, mert utána már az a választók megtévesztése.
- Ómolnár Miklós, aki szerint a neki nem tetsző újságírók előre beígért elhallgattatásával Magyar Péter egy politikai bűzbombát dobott le, hogy elterelje a figyelmet a Tisza Párt adóterveinek kiszivárgásáról.
Teljes adás: