Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó

Témáink:
- BUKTA – A tiszás Tarr Zoltán most kórház- és iskolabezárásokról szólta el magát
- MAGYAROKRÁCIA - Nő a feszültség a Tisza Párt és a Tisza-szigetek között
- SENKI FÖLDJE – Európa háborúzna, de Magyarország a béke pártján áll
Vendégeink:
- Borbély Beáta, aki azt javasolja a tiszásoknak, hogy hallgassák meg Tarr Zoltán legújabb hangfelvételét, hogy amit mond az nem a FIDESZ kitalációja.
- Rákay Philip, aki felhívná az ellenzéki sajtó figyelmét arra, hogy nem a tisza kávéfőzője szólta el magát, hanem a párt alelnöke Tarr Zoltán.
- és Dézsy Zoltán, szerint azokat az időket éljük, amikor országokat foglalnak el a politikai elit felvásárlásával.