Vezércikk

Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó

2025. október 03., péntek 21:45 | Hír TV

Amikor Magyar Péter hallgat, Tarr Zoltán beszél. A Tisza Párt alelnöke, aki nemrég a magyar gazdákat sértette vérig a mezőgazdaság leépítését célzó tervével, most lényegében pártja teljes megszorító gazdaságpolitikáját tolmácsolja. Vajon mit szólnak Tarr Zoltán elszólásaihoz azok, akik azt hiszik, hogy a Tisza Párt a gyarapodásról szól?

  • Vezércikk - Tarr Zoltán a Tisza Párt szinkronja, elárulta Magyar Péter brutális tervét! + videó

Témáink:

  • BUKTA – A tiszás Tarr Zoltán most kórház- és iskolabezárásokról szólta el magát
  • MAGYAROKRÁCIA - Nő a feszültség a Tisza Párt és a Tisza-szigetek között
  • SENKI FÖLDJE – Európa háborúzna, de Magyarország a béke pártján áll

Vendégeink:

  • Borbély Beáta, aki azt javasolja a tiszásoknak, hogy hallgassák meg Tarr Zoltán legújabb hangfelvételét, hogy amit mond az nem a FIDESZ kitalációja.
  • Rákay Philip, aki felhívná az ellenzéki sajtó figyelmét arra, hogy nem a tisza kávéfőzője szólta el magát, hanem a párt alelnöke Tarr Zoltán.
  • és Dézsy Zoltán, szerint azokat az időket éljük, amikor országokat foglalnak el a politikai elit felvásárlásával.

Áder János felszólalt: nincs kibúvó – Atomenergia nélkül elbukunk a klímacélok harcában

 Áder János volt köztársasági elnök Pakson, az atomerőmű 50. évfordulóján jelentette ki: a fossziilis energiahordozókról való leválás atomenergia felhasználása nélkül biztosan nem fog sikerülni. A Kék Bolygó Alapítvány elnöke a nemzetközi szakmai szervezetekre hivatkozva hangsúlyozta, hogy az atomenergia elengedhetetlen a párizsi klímacélok eléréséhez. Ráadásul a Paksi Atomerőmű a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint a világ egyik legbiztonságosabbja.

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Fegyver és rettegés: újabb pofon Magyar Péternek? A magyarok kétharmada félelemmel néz a politikusok fegyverviselésére + videó

 Ruszin-Szendi volt vezérkari főnök fegyverbotránya után a közvélemény-kutatások riasztó képet festenek. A magyarok többsége, egészen pontosan kétharmada retteg attól, hogy politikusok vagy közéleti szereplők fegyvert hordjanak maguknál. Magyar Péter bejelentése és a botrány háttere megmutatja, milyen mélyen érintette a közvéleményt az ügy. A felmérés meglepő módon azt is felfedi, egyharmad viszont másképp gondolja. - Vezércikk
