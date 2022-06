Vezércikk: Támogatja a lakosságot terhelő plusz adók bevezetését Donáth Anna

Megosztás itt:

Az adás vendégei:

Ferencz Orsolya, aki arra emlékeztetett, hogy az ellenzék a minél rosszabb annál jobb logikáját követte a járvány alatt is, és láthatóan a háborús válság idején is ezt teszik,

Máthé Zsuzsa, aki azt hangsúlyozta, hogy egyedül Magyarországnak van olyan felhatalmazással bíró kormánya, amelyik érvényesíteni tudja a nemzeti érdekeket Európában

és Kiszelly Zoltán, aki szerint a migrációs válságnál is egyedül a magyar kormány kínált alternatívát, és most is a magyar kormány képviseli a józan észt Európában

Teljes műsor: