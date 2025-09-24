Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó

Az adás témái:
Bayer Zsolt: ez egy államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.
Orbán Viktor: Dübörög a mentelmi mutyi, Magyar Péter immár Brüsszel fogott embere.
Trump hátralépett - megint távol került az orosz-ukrán háború lezárása.
Szijjártó: a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot a béke érdekében sem tudjuk megváltoztatni.
Katolikus papot zaklattak a harangozás miatt Hadházy tüntetői.
A taxisok tüntettek, a kukások sztrájkoltak Budapesten.
Az adás vendégei:
Kovács András, aki szerint a Válasz Online a Szőlő utca utcai pedofil álhír terjesztésével kiírta magát a komolyan vehető sajtótermékek közül.,
Deák Dániel, aki lassan már bele sem mer gondolni milyen erőszakra biztató kampány következik a választásig hátralévő félévben,
és L. Simon László, akit mélyen felháborít a Semjén Zsolt elleni támadás és abszolút megérti indulatát.
Teljes adás: