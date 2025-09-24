Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó

2025. szeptember 24., szerda 21:50 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Szalai Szilárd vezette.

  • Vezércikk – Szőlő utcai javítóintézet: nyilvánosságra hozták a vizsgálati jelentést + videó

Az adás témái:

Bayer Zsolt: ez egy államellenes összeesküvés, amihez hasonlót sem láttunk a rendszerváltás óta.

Orbán Viktor: Dübörög a mentelmi mutyi, Magyar Péter immár Brüsszel fogott embere.

Trump hátralépett - megint távol került az orosz-ukrán háború lezárása.

Szijjártó: a földrajzi helyzetünkből fakadó valóságot a béke érdekében sem tudjuk megváltoztatni.

Katolikus papot zaklattak a harangozás miatt Hadházy tüntetői.

A taxisok tüntettek, a kukások sztrájkoltak Budapesten.

 

Az adás vendégei:

Kovács András, aki szerint a Válasz Online a Szőlő utca utcai pedofil álhír terjesztésével kiírta magát a komolyan vehető sajtótermékek közül.,

Deák Dániel, aki lassan már bele sem mer gondolni milyen erőszakra biztató kampány következik a választásig hátralévő félévben,

és L. Simon László, akit mélyen felháborít a Semjén Zsolt elleni támadás és abszolút megérti indulatát.

Teljes adás:

 

Kapcsolódó tartalmak

