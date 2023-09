Vezércikk: Szocializmust idéző szólamokat lebegtetett meg Gyurcsány Ferenc

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetőjének tájékoztatása szerint az őszi törvénycsomagban lesz alaptörvény-módosítás, amelyben az ország szuverenitásának megvédését rögzítik. A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak.

Karácsony Gergely vitatja az OTP feljelentését, amelyet a mozgalma ellen tettek pénzmosás miatt. Szerinte furcsa, hogy két év után emlékeznek arra, milyen állapotú bankjegyeket vitt be kötegekben a pénzembere a bankfiókba. A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak.

Vezércikk: Felszólalt Novák Katalin az ENSZ Közgyűlésen

Oroszország tavaly az ortodox húsvét és karácsony idejére is fegyverszünetet ajánlott. Az ukránok az elsőt el sem fogadták, a másodikat megszegték. Csoda, ha Novák Katalin a békevágy hiányára utalva Ukrajna szerepét feszegette az ENSZ new yorki közgyűlésén? A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

2023. szeptember 20.