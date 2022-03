Vezércikk: Szabó Tímea bevetette a régi balos trükköt

Megosztás itt:

A Vezércikk mai adásában szóba került a legújabb Anonymus videó, amelyben részletek derültek ki arról, hogy és miként finanszírozhatják Szabó Tímea kampányát. Erről beszélt Deák Dániel is.

"Szerintem mostantól, ha egy Lackner Csabának tűnő személy egy kokainnak tűnő szert felszív, akkor már nem is vádolhatják azzal, hogy kábítószerezik, tulajdonképpen ő csak mikroadományokkal támogatja Szabó Tímea kampányát, nem?"

- tette hozzá M. Kovács Róbert.

Deák Dániel szerint a napnál is világosabb, hogy Szabó Tímea kampányába honnan jutnak források, és érdekes volt, ugye Anonymus azzal fejezte be a videóját, hogy üdv a drogbárónak, tehát valószínűleg ez egy célzás arra, hogy nemsokára ki fog derülni, hogy valójában a baloldal mögött milyen források és milyen drogbizniszek állnak. Egyértelmű ezek alapján a hangfelvételek alapján és Szabó Tímea bevetette a jó régi balos trükköt, hogy amikor megkérdezték arról, talán a Hír TV is megkérdezte, mit szól ehhez a hangfelvételhez, le fog-e mondani, vagy elmondja-e a részleteket, akkor azt mondja, hogy nem ismer ő senkit, nem is tudja, hogy miről van szó, tehát ezt láttuk a kispesti történetnél is, ott a legjobb barátját ugye nem ismerte fel a felvételeken, amikor előkerült ez a drogfelszívós videó. Ugyanezt fogják csinálni, utolsó napokban próbálják tagadni, próbálják azt mondani, hogy nekik ehhez semmi közük nincsen, de ilyenkor én azt javaslom mindenkinek, hogy a saját szemének és a saját fülének higgyen, tehát itt egy vágatlan hangfelvételekről van szó, ahol baloldali háttéremberek elmondják, hogyan is történik a baloldali kampányfinanszírozás.

Hír TV