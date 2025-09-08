Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó

Témáink:
- VÁLASZTÉK - Orbán Viktor két világképet mutatott be Kötcsén
- ÉG ÉS FÖLD - Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén
- MÁSODVONAL - Két „futottak még” politikust sikerült bemutatnia Magyar Péternek
Vendégek:
- Ifjabb Lomnici Zoltán, aki úgy véli, hogy bálkirálynői múlttal nem biztos, hogy a politika élvonalában kellene kezdeni a karriert.
- Bálint Botond, aki vasárnap óta nem érti, hogy milyen üzenete lehet a Tisza Párt hívei felé egy bankár beemelése a vezetésbe.
- és Ómolnár Miklós, aki úgy látja, hogy a vezetők kisugárzása és viselkedése miatt szinte tapintható az agresszió a Tisza Párt rendezvényein.