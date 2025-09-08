Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 08. Hétfő Mária, Adrienn napja
Jelenleg a TV-ben:

Lelátó

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó

2025. szeptember 08., hétfő 21:45 | Hír TV

Erőszakos kitörés a Tisza Párt piknikjén - Ruszin-Szendi Romulusz testi erejével támadta a Mandiner újságíróját! A volt vezérkari főnök kétszer is ellökte Móna Márkot, miközben a kiszivárgott többkulcsos adótervezetről kérdezték. Rendőrségi feljelentés garázdaság miatt, videó bizonyíték – ez a Tisza igazi arca? Exkluzív részletek a botrányról, ami megrázza a magyar politikát!

  • Vezércikk - skandalum Kötcsén: Ruszin-Szendi Romulusz elvesztette a fejét a Tisza-adó botránya miatt + videó

Témáink:

  • VÁLASZTÉK - Orbán Viktor két világképet mutatott be Kötcsén
  • ÉG ÉS FÖLD - Orbán Viktor nyert, Magyar Péter veszített Kötcsén
  • MÁSODVONAL - Két „futottak még” politikust sikerült bemutatnia Magyar Péternek

 Vendégek:

  • Ifjabb Lomnici Zoltán, aki úgy véli, hogy bálkirálynői múlttal nem biztos, hogy a politika élvonalában kellene kezdeni a karriert.
  • Bálint Botond, aki vasárnap óta nem érti, hogy milyen üzenete lehet a Tisza Párt hívei felé egy bankár beemelése a vezetésbe.
  • és Ómolnár Miklós, aki úgy látja, hogy a vezetők kisugárzása és viselkedése miatt szinte tapintható az agresszió a Tisza Párt rendezvényein.

További híreink

Sokszor riad fel éjszaka? A halált is előrejelezheti!

Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében

Áll a bál az Írország-Magyarország meccs után, komoly bakit követtek el

Cápatámadás: végtagok nélkül, holtan húzták ki a vízből a szörföst

Őszi fordulat: három csillagjegy számára most indul a nagy átalakulás

Szoboszlai is érintett a liverpooli vitában, a sztárigazolás miatt a padra szorulhat

Nawrocki megalázta az Európai Unuiót, rögtön kitört a botrány

Ki helyettesítse Sallait? Állítsa össze a portugálok elleni kezdőcsapatunkat!

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

További híreink

A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén

Az ukrán határőrök agyonlőttek egy menekülő hadkötelest + videó

10 napra leállíthatja a közösségi közlekedést Karácsony Gergely + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Orbán Viktor megállíthatatlan - kötcsei beszéde a világsajtó figyelmében
2
Tömegtüntetés volt Zelenszkij ellen Ukrajnában
3
A baloldali elemző kimondta: Orbán győzött, Magyar Péter elbukott Kötcsén
4
A rendőrségi ügy lett Ruszin-Szendi Romulusz botrányos kötcsei megnyilvánulásából + videó
5
Tényi István emberölés előkészülete miatt jelentette fel Krúbit
6
Nagy Attila Tibor: Ha csak a két kötcsei beszéden dőlne el a választás, akkor a Fidesz megnyerné + videó
7
Terrortámadás rázta meg a sportpályát – robbanás a meccs közben
8
Miért bizonyítja Magyar Péter nőügye, hogy alkalmatlan vezető?
9
Trump-áradat sújtotta Magyarországot: hat új amerikai gigaberuházás árasztja el az országot, ezrek kapnak munkát
10
Gyilkosság történt a VII. kerületben

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!