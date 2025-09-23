Vezércikk – Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád+ videó

Megosztás itt:

Az adás témái:

Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád.

Az unió jogi bizottsága nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem.

Rasszista botrány árnyéka vetül a DK-ra – együtt buliztak az újbudai képviselővel.

Tarr Zoltán szerint a lejárató cikkek miatt lett öngyilkos a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány.

Megbénították olaszország működését a palesztin nép iránti szolidaritásból rendezett tüntetések.

Az Európai Bizottság különadóval sújtaná Magyarországot és Szlovákiát.

Az adás vendégei:

Borbély Beáta, aki úgylátja, hogy az ellenzék a sokadik kétharmados vereség miatti dühe miatt szinte bármire képes a hatalomba való visszakerülésért,

Máthé Zsuzsa, aki szerint az Országgyűlésben elindított baloldali karaktergyilkosság is azt jelzi, hogy mennyire útjában van a világnak a magyar kormány,

és Dezse Balázs, aki szerint Magyar Péter holdudvara olyan, mint a Csillagok Háborújában Mos Eisley város, ahol a világ összes söpredéke megtalálható.

Teljes adás: