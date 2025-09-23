Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 09. 23. Kedd Tekla napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk – Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád+ videó

2025. szeptember 23., kedd 22:00 | HírTV

A hírre a Vezércikk vendégei is reagáltak. A műsort Gajdics Ottó vezette.

  • Vezércikk – Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád+ videó

Az adás témái:

Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád.

Az unió jogi bizottsága nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem.

Rasszista botrány árnyéka vetül a DK-ra – együtt buliztak az újbudai képviselővel.

Tarr Zoltán szerint a lejárató cikkek miatt lett öngyilkos a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány.

Megbénították olaszország működését a palesztin nép iránti szolidaritásból rendezett tüntetések.

Az Európai Bizottság különadóval sújtaná Magyarországot és Szlovákiát.

Az adás vendégei:

Borbély Beáta, aki úgylátja, hogy az ellenzék a sokadik kétharmados vereség miatti dühe miatt szinte bármire képes a hatalomba való visszakerülésért,

Máthé Zsuzsa, aki szerint az Országgyűlésben elindított baloldali karaktergyilkosság is azt jelzi, hogy mennyire útjában van a világnak a magyar kormány,

és Dezse Balázs, aki szerint Magyar Péter holdudvara olyan, mint a Csillagok Háborújában Mos Eisley város, ahol a világ összes söpredéke megtalálható.

 

 

Teljes adás:

További híreink

A Bokros-csomagnál is durvább megszorításokra készül a Tisza Párt

Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett

Itt az őszi gombaszezon: így ismerd fel, hogy melyik termés halálos

Forrnak az indulatok Törökországban Sallai Roland miatt a Galatasaray meccse után

Végzetes napfogyatkozás jön! Ezeknek a csillagjegyeknek az életét forgatja fel

Szabó Zsófi ellen uszít NoÁr, de nagy pofonba szaladt bele

Vérfagyasztó fordulat az eltűnt Kaszás Nikolett ügyében: jelentkezett egy magát gyilkosnak mondó férfi

Igazi kincs kapható most a Lidlben, a fűtésszezonban bánni fogod, ha most nem veszed meg

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

További híreink

Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta

A Magyar Rendőrség videóüzenetben állt ki a nemrég öngyilkosságban elhunyt hódmezővásárhelyi rendőrkapitány emléke mellett

Ember Márk vezetésével állótapssal ünnepelte a közönség a musicalszínházként újjászületett Erkelt

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megtámadták a Hír TV stábját Párizsban + videó
2
„Puccskísérlet” – Kocsis Máté szerint egy, az állammal szembeni brutális támadás történt, aljas vádakkal + videó
3
Vérfagyasztó merényletkísérlet: megcélozták Donald Trump helikopterét - A támadó elképesztő vallomást tett
4
Magyar Péter lebukott: Brüsszel megmentette a börtöntől, de van egy szörnyű ára - átverte a szavazóit
5
Macron New York szégyene: rendőrök alázzák meg a francia királyfit Trump miatt – videón a nevetséges bukta
6
Alföld program – Nagy bejeletések Orbán Viktortól a Lőkösháza-Békéscsaba vasútvonal átadóján + videó
7
Rosszul van az anyák szja-mentességétől a Tisza Párt programírójaként azonosított Petschnig Mária Zita
8
Brutális számok - Orbán Viktor: 50 ezer új álláshely jön létre, de van egy meglepetés is
9
Milliárdos terhet dobna Magyarország nyakába Brüsszel
10
Tarr Zoltán szerint mesterséges intelligenciával manipulálták az etyeki fórumon készített felvételeket + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!