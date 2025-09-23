Vezércikk – Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád+ videó

Az adás témái:
Semjén Zsolt: Ez maga a vérvád, a Bibliából ismert Belzebub-vád.
Az unió jogi bizottsága nem adta ki Magyar Péter, Dobrev Klára és Ilaria Salis mentelmi jogát sem.
Rasszista botrány árnyéka vetül a DK-ra – együtt buliztak az újbudai képviselővel.
Tarr Zoltán szerint a lejárató cikkek miatt lett öngyilkos a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány.
Megbénították olaszország működését a palesztin nép iránti szolidaritásból rendezett tüntetések.
Az Európai Bizottság különadóval sújtaná Magyarországot és Szlovákiát.
Az adás vendégei:
Borbély Beáta, aki úgylátja, hogy az ellenzék a sokadik kétharmados vereség miatti dühe miatt szinte bármire képes a hatalomba való visszakerülésért,
Máthé Zsuzsa, aki szerint az Országgyűlésben elindított baloldali karaktergyilkosság is azt jelzi, hogy mennyire útjában van a világnak a magyar kormány,
és Dezse Balázs, aki szerint Magyar Péter holdudvara olyan, mint a Csillagok Háborújában Mos Eisley város, ahol a világ összes söpredéke megtalálható.
Teljes adás: