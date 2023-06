Vezércikk: „Őrültség” az új migrációs megállapodás

Vezércikk: Egyre többen állnak ki hazánk uniós elnökségének sérthetetlensége mellett

Az úgynevezett tanártüntetések elerőtlenedéséről, a háború legújabb eseményeiről, valamint annak európai parlamenti támogatásáról is eszmét cseréltek a keddi Vezércikk vendégei. De szót ejtettek arról is, hogy Karácsony Gergely hogyan akarja elkerülni az adófizetést, valamint arról is, hogy egyre többen állnak ki hazánk uniós soros elnökségének sérthetetlensége mellett.