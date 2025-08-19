Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

Az opciók között van, hogy a Putyin–Zelenszkij találkozó Magyarországon lesz + videó

A washingtoni csúcs után így látja a helyzetet Donald Trump

Donald Trump: Együtt fogunk működni Ukrajnával és Oroszországgal is + videó

Az izraeli hadsereg saját keddi közlése szerint megölte a Hamász palesztin terrorszervezet egyik tagját, aki részt vett Jarden Bibasz elhurcolásában 2023. október 7-én.

