Vezércikk

Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

2025. augusztus 19., kedd 22:00 | HírTV

Fehér házi információk szerint Magyarország lesz a helyszíne a békefolyamat legfontosabb eseményének, a Zelenszkij-Putyin találkozónak. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

  • Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

A tartalomból:

  • BÉKETÁRGYALÁS - Elindulhat a tényleges párbeszéd a háborús felek között
  • HELYSZÍN - Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin?
  • HISZTÉRIA - Már a baloldali közvélemény-kutatóknál is apad a Tisza
  • ZSÍRLESZÍVÁS- Még mindig nem fizette ki a műtét költségeit Ruszin-Szendi

Vendégeink: 

  • Máthé Zsuzsa, akit megdöbbentet az, hogy a volt vezérkari főnök az ukrán-orosz háború kitörése után két hónappal végeztetett zsírleszívást.
  • Kovács András, aki pofátlanságnak tartja, hogy az fővárosi vezetés berzenkedik a tűzijáték ellen, amelyik 50 milliárdot kiszórt a rákosrendezői szeméttelepre.
  • Szikra Levente, aki szerint Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos szépészeti beavatkozása teljes mértékben illik a Tisza Párt imázsához.

Műsorvezető: Gajdics Ottó

Teljes adás: 

 

Kapcsolódó tartalmak

