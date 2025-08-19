Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

A tartalomból:
- BÉKETÁRGYALÁS - Elindulhat a tényleges párbeszéd a háborús felek között
- HELYSZÍN - Magyarországon találkozhat Zelenszkij és Putyin?
- HISZTÉRIA - Már a baloldali közvélemény-kutatóknál is apad a Tisza
- ZSÍRLESZÍVÁS- Még mindig nem fizette ki a műtét költségeit Ruszin-Szendi
Vendégeink:
- Máthé Zsuzsa, akit megdöbbentet az, hogy a volt vezérkari főnök az ukrán-orosz háború kitörése után két hónappal végeztetett zsírleszívást.
- Kovács András, aki pofátlanságnak tartja, hogy az fővárosi vezetés berzenkedik a tűzijáték ellen, amelyik 50 milliárdot kiszórt a rákosrendezői szeméttelepre.
- Szikra Levente, aki szerint Ruszin-Szendi Romulusz zsírleszívásos szépészeti beavatkozása teljes mértékben illik a Tisza Párt imázsához.
Műsorvezető: Gajdics Ottó
Teljes adás: